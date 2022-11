In der Wasserschutzzone: Stadtwerke München bauen in Thalham neue Werkstätten

Die Bautätigkeiten der Stadtwerke München auf ihrem Betriebshof Thalham sind unübersehbar. Unverständnis gibt es darüber, warum ausgerechnet hier eine Werkstatt entstehen muss, in der sogar mit grundwassergefährdenden Stoffen hantiert wird. © Helmut Hacker

Weyarn – Die Stadtwerke München (SWM) bauen auf dem Areal des Betriebshofs Thalham (Weyarn) eine Werkhalle – Mitten im Wasserschutzgebiet. Vom Verein „Unser Wasser“ gibt es Kritik.

Als „lachhaft“ bezeichnete der Vorsitzende des Vereins „Unser Wasser“, Andreas Hallmannsecker, kürzlich bei der Mitgliederversammlung in Miesbach die Begründung des Wasser­wirtschaftsamtes Rosenheim, die es den Stadtwerken München (SWM) erlaubt, auf dem Areal des Betriebshofs Thalham – mitten im Wasserschutzgebiet – eine neue Werkhalle zu bauen, in der unter anderem Öle, Treibstoffe und andere das Grundwasser gefährdende Stoffe gelagert und abgefüllt werden dürfen. Insgesamt wurden den SWM sogar 16 Befreiungen aus dem Verbotskatalog zur Sicherung von Wasserschutzgebieten zugestanden. Davon ebenfalls betroffene Privatleute und Landwirte dürfen davon wohl nur träumen.

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins „Unser Wasser“ hat Hallmannsecker seinem Ärger Luft gemacht und die Begründung ungeheuerlich genannt. Demnach soll nämlich der Ersatzneubau des Betriebshofes mit einer rund 7850 Quadratmeter großen Werkstatt- und Hallenfläche sowie knapp 750 Quadratmetern Bürofläche der „Aufrechterhaltung und langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung der Landeshauptstadt München“ dienen.

„Was hat bitte eine Werkstatt in der Schutzzone 2a mit der Wasserversorgung zu tun?“, fragte Hallmannsecker. Es gebe schlicht keine sinnhafte Erklärung, warum eine Werkstatt mit solchem Gefahrenpotential nur rund 300 Meter vom Abstrom der Wassergewinnungsanlage und nicht an anderer Stelle und weit entfernt von jeglicher Wassergefährdung gebaut werden kann. Zumal dort der Grundwasserpegel bei nur 2,20 Meter liegt und der Ölabscheider sogar 3,80 Meter tief in den Boden gegraben wird.

„Für einen Landwirt oder eine Privatperson ist es im Wasserschutzgebiet hingegen praktisch schon unmöglich, auch nur einen Keller zu bauen“, stellte Landwirt Alois Fuchs anhand einer regelrechten Odyssee fest, warum ihm der Bau eines kleinen Safthäusls mit Keller bei Gotzing verwehrt wurde. Den wahren Grund für die massive SWM-Bautätigkeit vermutet Hallmannsecker eher darin, dass die SWM damit im laufenden Wasserschutzzonen-Verfahren ihr nicht zustehende Pfründe sichern und Fakten schaffen will. hac