Weyarn: 58-Jährige kracht an Weihnachten in Dach des Wertstoffhofs

Von: Sandra Hefft

Unfassbares Glück hatte eine 58-Jährige, die in der Nacht auf 25. Dezember in den Weyarner Wertstoffhof krachte. © Freiwillige Feuerwehr Weyarn

Weyarn – In der Nacht auf Sonntag hat es in Weyarn einen spektakulären Unfall gegeben: Eine Frau krachte dabei mit ihrem Wagen in das Dach des Wertstoffhofs.

Unfall am Weihnachten: In der Nacht von Samstag (24. Dezember) auf Sonntag (25. Dezember) war eine 58-Jährige aus dem Landkreis Miesbach mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße MB 18 von Weyarn kommend in Richtung Seeham unterwegs, berichtet die Polizei Holzkirchen.

„Ein PKW kam kurz vor dem Wertstoffhof bei Bruck in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchquerte Feld und Gestrüpp und krachte von oben durch das Dach des darunter liegenden Betriebsgebäudes“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Weyarn. Die Fahrerin war im zwischen Dach und Boden hängendem Fahrzeug eingeklemmt. Unmittelbar danach löste die Notrufautomatik des Autos die Rettungskette aus.

„Mit der hydraulischen Rettungsschere entfernten wir die Fahrertür, um die ansprechbare Fahrerin so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien und an den Rettungsdienst zu übergeben“, erklärt die Feuerwehr. Die Frau kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde mit Unterstützung eines Bergekrans aus dem Dach gehoben. „Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf etwa 50.000 Euro geschätzt“, heißt es im Polizei-Bericht. she