Weyarn: Arbeitsunfall fordert drei Menschenleben

Von: Sabrina Winklmaier

Großeinsatz für Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei in der Gemeinde Weyarn (Symbolfoto). © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Weyarn – Am heutigen Dienstag, 25. Juli, kam es in den Mittagsstunden zu einem Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte. Auf dem Gelände eines Entsorgungs- und Recyclingunternehmens kamen drei Männer bei einem Arbeitsunfall ums Leben.

Immer wieder waren über die Mittagsstunden zwischen Miesbach und Weyarn Sirenen verschiedener Einsatzkräfte zu hören. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nun in einer Pressemitteilung teilte, handelte es sich dabei um einen Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, der Wasserrettung und mehrere Streifenwagen der Polizei.

„Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hatte am späten Dienstagvormittag ein Arbeiter des Entsorgungs- und Recyclingunternehmens auf dem Firmengelände im Weyarner Ortsteil Großseeham gegen 11.40 Uhr in einem wassergefüllten Gullischacht gearbeitet“, teilt Polizeihauptkommissar Stefan Sonntag mit. Nachdem zu dem Arbeiter kein Kontakt mehr aufgenommen werden konnte, kletterten zwei seiner Arbeitskollegen ebenfalls in den Schacht, um ihm zu helfen. Danach war von den drei Männern kein Lebenszeichen mehr zu vernehmen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Zahlreiche Helfer alarmierten daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren aus Weyarn, Irschenberg, Miesbach, Reichersdorf, Feldkirchen-Westerham und Mitterdarching. Auch der Rettungsdienst sowie in Rettungshubschrauber, die Wasserrettung und mehrere Streifenwagen der Polizei waren an dem Einsatz beteiligt. Taucher begaben sich in den Gullischacht, um nach den drei Vermissten zu suchen, konnten sie zunächst aber nicht lokalisieren. „Dies gelang erst, nachdem der Wasserstand mit technischen Mitteln hatte gesenkt werden können“, teilt Polizeihauptkommissar Sonntag mit.

Für die drei jungen Männer, die laut Polizeiangaben alle aus Gemeinden in der Region stammten, kam jedoch jegliche Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nach der Bergung nur mehr den Tod feststellen. Noch während des Einsatzes wurden die Angehörigen der Verunglückten kontaktiert. Sie werden von geschulten Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams (KIT) und der Betreuungsgruppe des Polizeipräsidiums laufend betreut. Das zusständige Fachkommissariat K1 der Kripo Miesbach übernahm zusammen mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) bereits die Ermittlungen am Unglücksort.