Weyarn: Einbrüche in Grundschule und Kindergarten – Kripo ermittelt

Von Sandra Hefft schließen

Weyarn – In Weyarn ist in die Grundschule und den Kindergarten am Mangfallweg eingebrochen worden. Die noch unbekannten Täter verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden.

Die Grundschule in Weyarn und der danebenliegende Kindergarten am Mangfallweg sind Ziel von Einbrechern geworden. Die Taten geschahen im Zeitraum von Mittwoch (17. Mai) bis Donnerstag (18. Mai).

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, drangen der oder die Täter jeweils über ein Fenster im Erdgeschoss in die Gebäude ein. Sie durchsuchten diverse Räume und verursachten dementsprechend auch mindestens mehrere hundert Euro Sachschaden. „Über den genauen Beuteschaden ist derzeit noch nichts bekannt“, erklärt die Polizei.