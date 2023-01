Weyarn: Mögliche Fläche für Windrad in Sonderdilching / Kritik an Plänen

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Auf dieser Wiese in Sonderdilching könnte in naher Zukunft ein Windrad stehen. Der Gemeinderat stimmte in seiner vergangenen Sitzung über dieses Thema ab. © Sabrina Winklmaier

Weyarn – In Sonderdilching (Weyarn) gibt es eine geeignete Fläche für ein Windrad. Ob ein solches überhaupt gewünscht sei und wie das weite Vorgehen aussehen solle, diskutierte der Gemeinderat.



Bund und Länder wollen den Ausbau von Windkrafträdern weiter vorantreiben, spätestens seit sich Deutschland vom russischen Gas und Öl unabhängiger machen will. Der Planungsverband Oberland hat es sich zum Ziel gemacht, dass bis 2027 jede Kommune mindestens 1,1 Prozent Fläche für Windkraft nutzen soll. Dafür braucht es mögliche Vorrangflächen, also Flächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, sondern dem Umweltinteresse dienen – in diesem Fall der Windkraft. Eine solche Fläche gibt es laut Planungsverband in der Gemeinde Weyarn, genauer gesagt in Sonderdilching. Der Weyarner Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über den Aufstellungsbeschluss diskutiert und abgestimmt.

„Da muss ich jetzt ein bisserl ausholen“, warnte Bürgermeister Leonhard Wöhr seine Gemeinderatsmitglieder gleich zu Anfang vor. Bis Ende Januar hätte die Gemeinde Weyarn noch Zeit, selbst Vorrangflächen auszuweisen. Geschieht das nicht, so legt der Bund selbst die Flächen fest und dann „könnte jede Fläche zur Vorrangfläche werden“. Werden die Flächen nicht von der Gemeinde festgelegt, darf der Planungsverband sogenannte Konzentrationsflächen ausweisen, auf denen Windräder gebaut werden können. Der Verband übernimmt die Kosten und die Planung. Drei Jahre hat er dafür Zeit, bis 2027 sollen die Ziele erreicht werden.



„Wir müssen uns nur jetzt im Januar entscheiden, ob wir selbst Flächen ausschreiben, oder ob wir das dem Planungsverband überlassen“, erklärte der Bürgermeister. Das wäre nur unnötiger Stress und viel Arbeit, falls man die Frist doch verpassen sollte, lautete die Meinung von mehreren Gemeinderatsmitgliedern.



„Wir sollten selbst die Fläche bestimmen, das ist ein Projekt, bei dem wir profitieren können“, forderte Philipp Eikerling (Grüne). Gegenwind kam von Martin Fertl (UWG): „Die Regierung setzt uns unter Druck mit den Windrädern, am Ende dürfen wir nicht mehr mitreden und die Akzeptanz für Windkraft könnte dann sinken“.



Auch Franz Demmelmeier von der SPD sieht es ähnlich: „Das ist alles eine ganz schöne Frechheit. Erst wird das Thema Windkraft jahrelang von der Regierung vor sich hergeschoben und dann auf einmal gibt es diesen Zeitdruck.“

Doch selbst wenn der Planungsverband Oberland Konzentrationsflächen für Windräder ausweist, bedeutet das nicht, dass dort auch welche gebaut werden. Im Fall Sonderdilching gibt es dann mehrere Grundstückseigentümer, die zwecks der Fläche gefragt werden müssten. Wollen diese kein Windrad bei sich, wird es auch keins geben – Ziele des Planungsverbandes hin oder her.



„Die Dilchinger wollen kein Wind­rad, erst gestern waren die Anlieger bei mir im Rathaus, es führt kein Weg zu einer einvernehmlichen Einigung“, sagte Wöhr. Das Beste wäre, selbst nichts zu machen und auf die Pläne des Verbandes zu warten. Denn: „Wer weiß, was bis in einem Jahr ist.“ Die einzig mögliche Fläche ist in Sonderdilching, alle anderen seien zu windschwach. Man brauche also keine Angst haben, dass überall in der Gemeinde Windräder gebaut werden. Diese Aussage des Bürgermeisters beruhigte die Gemeinderäte sichtlich.

Am Ende gab es ein einstimmiges „Ja“ vom Gemeinderat für die Planung durch den Verband. sw