Neues Buch: Kräuterwastl aus Weyarn verfasst Hommage an den Wald

Von: Katja Schlenker

Sebastian Viellechner aus Weyarn ist den meisten Menschen im Landkreis Miesbach als Kräuterwastl bekannt. Sein neues Buch heißt „Dr. Wald und sein Holzknecht: Mensch & Wald – eine starke Verbindung“. © Verlag

Landkreis – Kräuterwastl Sebastian Viellechner aus Weyarn hat ein neues Buch veröffentlicht. Es ist von Wertschätzung gegenüber dem Wald geprägt.

Kräuterpädagoge Sebastian Viellechner – vielen besser bekannt als Kräuterwastl – beleuchtet in seinem neuen Buch die Beziehung zwischen Wald und Mensch. Im Gespräch erläutert der Weyarner die Heilkräfte der Bäume und warum man achtsamer damit umgehen sollte.

Herr Viellechner, Ihr Buch „Dr. Wald und sein Holzknecht“ trägt den Untertitel „Mensch & Wald – eine starke Verbindung“. Wie ist das gemeint? Was macht diese starke Verbindung aus?

Unsere Lebensqualität entsteht aus der Natur. Die Verbindung zwischen Mensch und Wald stärkt die Persönlichkeit und die Gesundheit. Die daraus resultierende Lebensfreude verpflichtet uns, den Wald zu schützen. Wir sollten dem Wald etwas zurückgeben, nicht nur nehmen. Das Empfinden für die Urkraft es Waldes führt zu einer Heilung im seelischen Bereich und zur Vermeidung von Krankheiten. Ich habe mein Buch für feinfühlige Menschen geschrieben, die Hilfe suchen und im Wald finden, auch um Zweifel zu beseitigen. Der Wald schenkt uns Entspannung und Frische. Er ist Energiespender für körperliche und geistige Aktivitäten.

Viele Menschen sind fasziniert vom Wald, Kurse zum Beispiel für Waldbaden finden großen Anklang. Woher kommt diese Faszination Ihrer Meinung nach? Was macht den Wald so besonders für die Menschen?

Die Kurse für Waldbaden sind aus einer Hilflosigkeit heraus entstanden, weil wir uns zu weit von der Natur entfernt haben. Es handelt sich um eine Zeiterscheinung, die sich wieder verändern wird. Durch die anhaltende Ausbeutung des Waldes und fehlendes Wissen fehlt es an Bildung, wie wir mit den Kräften aus der Natur umgehen sollen. Wer zum Beispiel im Wald bewusst und richtig atmet und somit wissenschaftlich nachgewiesen Krankheiten vermeiden kann, benötigt keine zusätzlichen Anleitungen oder Animationen. Es geht darum, gesund zu werden, runter zu kommen und den Wald somit als besten Mitwirker zum Abbau von Stress für sich zu gewinnen.

Sie selbst sind nahe dem Wald aufgewachsen. Wie hat Sie das als Mensch geformt? Welchen Einfluss hat der Wald auf uns Menschen? Wirken Bäume auch auf den Charakter der Menschen, machen sie Sie zum Beispiel demütig?

Meine boarische Heimat hängt unzertrennlich mit dem Wald zusammen. Die Nähe zum Wald hat in mir seit meiner Kindheit eine Hochachtung vor der Natur und dem Wald wachsen lassen. Der Aufenthalt im Wald regt mich zum Singen und Fröhlichsein an. Aber ich möchte auch die Zusammenhänge begreifen. Ich bin ein ständig Suchender. Und ich möchte mit der Weitergabe von Informationen dazu beitragen, den Wald nicht zu zerstören, sondern ihn als seelisches Dach aufzunehmen, unter dem wir Geborgenheit und wachsende Feinfühligkeit erfahren. Die Bäume wirken auf Anwesende, Suchende und den arbeitenden Holzknecht gleichermaßen. Sie regen zum Nachdenken und Sinnieren an. Indem wir die Produkte des Waldes schützen, entsteht eine beständige Achtung dieses Wunderwerks.

Auch Corona spielt in Ihrem Buch eine Rolle. Einerseits ist erwiesen, dass Waldluft den Menschen guttut. Andererseits hat Corona für einen wahren Ansturm auf Berge und Wälder gesorgt, weil viele Leute während des Lockdowns nur noch raus in die Natur wollten. Wie sehen Sie diesen Konflikt? Kann der Wald diesem Ansturm gerecht werden? Wie lässt sich beides vereinbaren – der positive Effekt des Waldes auf die Menschen und der Ansturm, der dem Wald auch zusetzt?

Jeder Atemzug ist nicht nur eine Wohltat, sondern auch eine Vorbeugung gegen die Eintrübung der Seele. Es ist die Waldluft, die uns frei macht, nicht die Stadtluft. Der Konflikt ist ein Zeichen von der Missachtung unserer Gesellschaft in der Natur. Gewinnorientierte Unternehmen in den klassischen Ausflugsorten haben nicht erkannt, den Wald zu schützen. Der Einklang zwischen den Menschen und der Natur ist nur zu schaffen, wenn die Besucherströme geschickt gelenkt werden. Wichtig ist auch die Information über den Schutzbereich des Waldes inklusive der dort lebenden Wesen, Pflanzen und Bäume. Jeder Wald kann mehr, als man ihm zutraut. Jeder Wald hat seine eigene Medizin. Es muss eine geschickte Verteilung auf alle Gebiete stattfinden, um die Ballungsgebiete zu entlasten – nicht nur auf touristischer Ebene.

In Ihrem Buch schreiben Sie voller Ehrfurcht über den Wald und was er leistet. Würden Sie sich wünschen, dass die Menschen achtsamer gegenüber dieser Leistung sind und sich wieder mehr auf das Wesentliche zurückbesinnen? Viele nutzen den Wald und die Bäume ja auch als eine Art Sportgerät.

Ja, mehr Achtsamkeit gegenüber dem Wald ist wünschenswert. Ich möchte es vorleben, wie einfach es ist, sich im Wald so zu verhalten, um Freude zu erfahren und Schäden zu vermeiden. Ob Förster, Vogelschützer oder Holzknecht – jeder kann mit gutem Beispiel vorangehen. Dem Sportgerät sind Grenzen gesetzt, weil der Wald einen zu großen Andrang nicht verträgt. Als Garant für gesunde Luft und bestes Trinkwasser sollte eine Beschlagnahmung des Waldes unbedingt verhindert werden. Wir brauchen aber auch die Medien, die mit ehrlichen Informationen gezielt dazu beitragen können, dass die Menschen die Wertsteigerung einer intakten Natur begreifen. Auch die Gemeinden stehen beispielsweise durch die Pflege der Rad- und Wanderwege oder themenbezogene Naturführungen in der Verantwortung. Ganz wichtig ist auch, bei der Schulbildung anzusetzen. Den Kindern muss mit naturnahen Aktionen die Möglichkeit gegeben werden, eine zwanglose Wertschätzung für den Wald zu erfahren. Im Wald läuft das bessere Programm als im Fernseher oder in Computerspielen.

Im Wald sind auch zahlreiche hilfreiche Kräuter zu finden, die Sie in Ihrem Buch schildern. Sie selbst gehören zu den Miesbacher Kräuterpädagogen. Wird es in diesem Jahr wieder Angebote geben?

Bezüglich der Angebote möchte ich gerne auf meine Kollegin Ulla Menke verweisen, die gute Arbeit leistet und die Planung federführend koordiniert.

ksl