Weyarn: Personalknappheit im Kinderland immer deutlicher spürbar

Von: Sabrina Winklmaier

Der katholische Kindergarten St. Peter und Paul ist einer von drei Betreuungseinrichtungen in Weyarn. Noch konnten alle angemeldeten Kinder untergebracht werden. Ob das kommendes Jahr ebenfalls möglich sein wird, ist noch unklar. © Sabrina Winklmaier

Weyarn – In seine jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Weyarn über die aktuelle Lage in den örtlichen Kindergärten informiert.

Mit insgesamt drei Einrichtungen stehe die Gemeinde Weyarn zwar verhältnismäßig gut da, der Personalmangel werde aber immer deutlicher spürbar. Ein weiteres Problem, mit welchem die Kindergärten momentan konfrontiert werden: Es rücken mehr Kinder nach, als gehen. Ob jedes einen Betereuungsplatz bekommt, steht noch nicht fest.

Den jungen Familien in der Gemeinde Weyarn stehen insgesammt drei verschiedene Betreuungseinrichtungen für ihre Schützlinge zur Verfügung: der Katholische Kindergarten St. Peter und Paul, das Kinderland und der Spielkreis. Alle drei Einrichtungen haben sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung kurz vorgestellt und auf ihre Lage in Hinblick auf das 2026 in Kraft tretende Gesetz zur Ganztagesbetreuung von Schulkindern aufmerksam gemacht.



Die größte und verzweigteste Einrichtung ist das Kinderland in Weyarn. Hauptsitz ist in Thalham, dann gibt es noch 14 weitere Standorte in drei verschiedenen Landkreisen. „Wir haben ungefähr 280 verschiedene Angestellte, 98 davon Erzieher“, erklärt Petra Götzenberger, Geschäftsführerin des Kinderlands. 160 Kinder aus Weyarn sind in drei Krippen- und vier Kindergartengruppen untergebracht. Auch eine Horteinrichtung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren steht im Ort zur Verfügung.



Der Spielkreis Weyarn ist eine Elterninitiative und hat in zwei Gruppen Platz für insgesamt 30 Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren. „Wir merken vom Personmalmangel noch am wenigsten, da wir eine ehrenamtliche Einrichtung sind und die Eltern bei uns tatkräftig mithelfen“, weiß Marion Osterloher, pädagogische Leitung der Einrichtung. „Wir haben bereits 13 Anmeldungen, jedoch werden nur sechs bis neun Pätze frei“, bedauert Beisitzerin Melanie Heinle, „im Hort ist es noch extremer. Dort rücken eben die sechs bis neun Kinder nach, aber nur eines geht“.



Die dritte Einrichtung ist der katholische Kindergarten in Weyarns Ortszentrum. „In drei verschiedenen Gruppen besuchen uns Kinder von drei Jahren bis ins Grundschulalter, 88 Kinder betreuen wir momentan insgesamt“, erzählt Heike Blume, Leiterin des Kindergartens. 75 Kinder würden mittags nach Hause gehen, dann kämen circa 20 Schulkinder zur Betreuung. Aber der katholische Kindergarten habe bereits mehr neue Anmeldungen als Plätze. Stichtag für die Anmeldungen ist der 28. Februar.



Ob wirklich alle Kinder im kommenden Jahr einen Platz erhalten, könne man erst Mitte März sagen, wenn die Schuleinschreibung ist. In diesem Jahr konnte allen Kindern einen Platz angeboten werden.



Dass in allen Einrichtungen ein großer Personalbedarf besteht, weiß auch Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr: „Egal ob in der Krippe, im Kindergarten oder im Hort. Wir dürfen die Stärken unserer drei Einrichtungen nicht zerfleddern“, betonte er. Deshalb empfehle man sich auch untereinander und stehe stets im engen Austausch, so die drei Leiterinnen.



Etwas Bauchweh bereitet Wöhr die gesetzliche Betreuungspflicht von Schulkindern, die ab 2026 gelten soll. Bereits jetzt gehen in Weyarn über 50 Prozent der Schulkinder in eine Nachmittagsbetreuung. „ Momentan können wir weder den Hort noch den Kidergarten ganztags anbieten, obwohl der Bedarf bereits jetzt da wäre. Wir müssen erst eine Lösung finden, die sich finanziell trägt. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen.“ sw