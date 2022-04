Windkraft im Hofoldinger Forst schon 2024? Verfahren läuft nach Plan

Die Grafik zeigt die Lage der drei entlang der A8 geplanten Bürgerwindräder. Die Darstellung der Wind­energieanlagen (WEA) mit einem Rotordurchmesser von 170 Metern und einer Nabenhöhe von 165 Metern ist dabei nicht maßstabsgetreu. © Bayernatlas/Hacker

Otterfing – Um drei Windräder zu installieren, soll die Windenergie Hofoldinger Forst GmbH gegründet werden. Drei Gemeinden sind dabei – darunter Otterfing.

Eigentlich hätte es reine Formsache werden sollen, als in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats drei Otterfinger Aufsichtsräte und deren Stellvertreter bestellt werden sollten für die in Gründung befindliche Windenergie Hofoldinger Forst GmbH. Weil Josef Killer (FWG) dahinter aber dunkle Machenschaften witterte und vor Zuständen warnte, wie sie zum Skandal der Miesbacher Kreissparkasse geführt haben, endete der Tagesordnungspunkt in einer Kampfabstimmung. Am Personaltableau änderte das indes nichts. Bürgermeister Michael Falkenhahn sieht das Projekt auf einem guten Weg und schätzt, dass die Windräder im Idealfall 2024 ans Netz gehen können.



Wie Vizebürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) als Sitzungsleiter erklärte, benennt jede der in der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH vertretenen Gemeinden Otterfing, Aying und Sauerlach jeweils drei Aufsichtsräte und Vertreter. Für Otterfing wurde dazu ein Vorschlag in nichtöffentlicher Sitzung erarbeitet.

Demnach soll Michael Falkenhahn als Bürgermeister und als Stellvertreter Gerhard Heimerer von Amts wegen bestellt werden.

Für die technischen Fragen wurde Thomas Hogger (Grüne) als erfahrener Diplom-Ingenieur und Projektsteuerer sowie als dessen Stellvertreter Stefan Burgmayr (FLO) mit seinem Fachwissen als selbständiger Handwerksmeister im Sektor Elektro- und Solartechnik benannt.

Den Bereich Finanzen sollen als ausgewiesene Experten Andreas Eichhorn (SPD) und als Stellvertreter Robert Schüßlbauer (CSU) im Auge behalten.

Dieser Vorschlag wurde kürzlich in öffentlicher Sitzung zur Abstimmung vorgelegt.

Damit ganz und gar nicht einverstanden war Windkraftkritiker Josef Killer: „Der Bürgermeister hat seine Wunschkandidaten durchgesetzt, was soll das für eine Demokratie sein?“ Mit der Besetzung des Aufsichtsrats mit Gemeinderäten sah Killer zudem die Gefahr, dass sich dieser verselbständige und Zuständen Tür und Tor geöffnet seien, wie sie zum Skandal um die Miesbacher Kreissparkasse geführt haben.

Weiter stellte er fest: „Es ist ja außerdem offensichtlich, dass ich im Aufsichtsrat nicht erwünscht bin.“ Zu dem Klüngelvorwurf richtete Roberto Sottanelli (SPD) das Wort direkt an Killer: „Dazu sage ich jetzt lieber nichts.“ Sottanellis Meinung nach sei es schlicht darum gegangen, eine möglichst gute Mannschaft aufzustellen und das sei gelungen. Zu dem Skandalvergleich wollte auch Burgmayr nichts weiter sagen, stellte aber sein Aufsichtsratsamt zur Verfügung.

Damit wurde es mit der Bestellung per Handzeichen nichts und musste eine geheime Wahl entscheiden. „Von Technik verstehe ich nicht so viel, aber ich kandidiere für den Bereich Finanzen“, warf dazu Killer seinen Hut in den Ring. Die Wahl, bei der jedes Ratsmitglied zwei Stimmen hatte, brachte dann aber ein eindeutiges Ergebnis:



Hogger: 13 Stimmen

Eichhorn: 12

Killer: 3

Da Killer auf ein Stellvertreteramt verzichtete, wurden diese dann per Handzeichen einstimmig gewählt. Somit wurde der ursprüngliche Vorschlag in seiner Gesamtheit bestätigt.

Wie der Bürgermeister nach der Sitzung auf Anfrage sagte, ist das Windkraftprojekt im Zeitplan. Sobald alle Vorverträge unterzeichnet und das Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz gestartet sowie abgeschlossen seien, könnten die Baugenehmigungen eingeholt werden.

„Ich denke, dass wir damit voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 durch sind und dann 2024 die Windräder aufstellen können“, schätzt Michael Falkenhahn. Bis dahin werde auch genau geklärt sein, wie sich Otterfinger Bürger am Windrad beteiligen können. Anders als der Landkreis München hat der Landkreis Miesbach auch schon Interesse bekundet, als Kommanditist einzusteigen. hac