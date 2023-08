Bürger können sich finanziell an Windrädern beteiligen

Windpark Hofoldinger Forst: Gemeinden rechnen mit Genehmigung bis zum Stichtag 30. September

Die Bauteile der drei geplanten Windräder im Hofoldinger Forst können nach Rücksprache mit der Autobahndirektion über Behelfsausfahrten der A8 angeliefert werden. © Helmut Hacker

Otterfing – Über den Stand der Genehmigung sowie der Form der Bürgerbeteiligung des Windparks im Hofoldinger Forst hat kürzlich Otterfings Bürgermeister Michael Falkenhahn im Gemeinderat informiert. Demnach gehen die Otterfing, Sauerlach und Aying davon aus, dass die Windräder wie geplant 2025 ans Netz gehen können.

Bislang haben die drei Gemeinden noch etwas gezittert, ob das Landratsamt München als federführende Genehmigungsbehörde die Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zum Stichtag 30. September 2023 prüfen kann. Nur dann können die Bauherren noch an die günstigen Förderungen kommen. „Jetzt muss ich aber das Landratsamt München aber einmal ausdrücklich loben“, sagte der Rathauschef aber nun und erklärte das damit, dass die Behörde zugesichert hat, alles zu tun, damit die Zeichen für Genehmigung rechtzeitig auf „grün“ stehen.

Weil Sauerlach derzeit den Vorsitz der Windenergie Hofoldinger Forst innehat, musste das Gremium noch über den Antrag Sauerlachs über die Errichtung und den Betrieb des Windparks abstimmen. Wie Bauamtsleiter Hubert Zellner sagte, handelte es sich dabei um „eine reine planungsrechtliche Formalie für die Erteilung des gemeindlichen Einverständnisses.“ Damit gab sich Josef Killer (FW) nicht zufrieden: „Egal ob wir einen Prüfauftrag haben oder nicht, wenn ich abstimmen soll, möchte ich alle Unterlagen haben.“ Falkenhahn erklärte, dass für die Prüfung allein das Landratsamt zuständig ist, Killer aber natürlich jederzeit Einblick bekommen könne. Thomas Hogger (Grüne) wünscht Killer beim Durchlesen der rund 60 Leitzordner „viel Spaß“ und einen hohen Erkenntnisgewinn. Killer blieb dennoch bei seiner Meinung und stimmte als einziger gegen den Antrag.



Bürger können sich finanziell an Windrädern beteiligen

Über die Form der Bürgerbeteiligung haben die drei Gemeinden bei einer gemeinsamen nichtöffentlichen Sitzung am 11. Juli diskutiert. Auf Anraten eines Fachanwaltes einigen sich die Räte auf eine sogenannte „Schwarmfinanzierung“, bei der interessierte Bürger auf einer Online-Plattform ihr Interesse bekunden können, mit welcher Summe sie sich gerne an „ihrem“ Windrad beteiligen möchten. Mindest- und Höchstbeteiligungssummen stehen laut Falkenhahn noch nicht fest. Diese und die möglichen Renditen sollen nach der Genehmigung in einem Prospekt veröffentlicht werden. Sollte nach der Bürgerfinanzierung noch Geld fehlen, können die Gemeinden jeweils 20 Investoren mit einer Summe bis zu 50.000 Euro mit ins Boot holen.

„Aktuell gehen wir von Kosten für die drei Windräder von 21 bis 24 Millionen Euro aus, wobei diese aber tatsächlich tagesabhängig sind“, nannte Falkenhahn die Gesamtsumme. „Wir sind auf dem richtigen Weg und hatten bei der interkommunalen Sitzung einen breiten Konsens, diese Form der Bürgerbeteiligung zu wählen und den Fachleuten zu vertrauen“, warb schließlich Vize-Bürgermeister Gerhard Heimerer (CSU) um Zustimmung. Allein Killer war auch bei dieser Abstimmung dagegen.



Gute Nachrichten hatte Falkenhahn zudem aus Gesprächen mit der Autobahn GmbH und den Staatsforsten. Demnach können die überlangen Schwertransporte die Bauteile über Behelfsausfahrten auf der A8 zu den Baustellen transportieren, wo die Windräder mit einer Nabenhöhe von knapp 170 Metern dann aufgebaut und mit den Rotorblättern bestückt werden. „Wäre das nicht möglich gewesen, hätte der Transport über die regulären Ausfahrten erfolgen müssen. Das hätte nicht nur zu ziem­lichen Verkehrsbehinderungen geführt, es hätten auch einige große Schilder abmontiert werden müssen“, informierte der Bürgermeister das Gremium. hac