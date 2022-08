Bauprojekt in der Maitz: Steigende Kosten zwingen zur Aufgabe

Die Sprecherinnen von „GeMaitzam wohnen“, (v.l.) Katharina Plöckl und Sophie Nerb, schauen trotz geplatzten Wohntraums positiv in die Zukunft. Mit (ab 3.v.l.) Stadtplanerin Natalie Schaller, Bürgermeister Christoph Schmid und Azize Özdemir von der Bauverwaltung haben sie nun das Aus verkündet. © Hacker

Holzkirchen – Die Projektgruppe „GeMaitzam wohnen“, die in Holzkirchen ein innovatives Wohnmodell in Erbpacht umsetzen wollte, muss aufgeben. Gestiegene Baukosten sind die Ursache.

Es hätte so schön werden können: Die Marktgemeinde hat in einem aufwendigen Verfahren zwei baureife Grundstücke an der Maitz für eine Konzeptvergabe in Erbpacht mit dem Ziel vorbereitet, bezahlbaren Wohnraum für Holzkirchner zu schaffen. Mit der Projektgruppe „GeMaitzam wohnen“ fand sich ein Zusammenschluss junger Bürger, deren Idee vom atmenden Wohnen von den Marktgemeinderäten begeistert aufgenommen wurde. Gestiegene Bau- und Materialkosten sowie eine unklare Fördersituation ließen die Initiatoren nun aber die Reißleine ziehen. Die Idee, auf diese Weise bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, soll aber nicht ad acta gelegt werden.

Bei einem Gespräch im Rathaus erklärten Katharina Plöckl (26) und Sophie Nerb (27), warum die Gruppe „GeMaitzam wohnen“ den rund 2.300 Quadratmeter großen Baugrund an die Marktgemeinde zurückgibt. „Das finanzielle Risiko wurde zu groß. Deswegen möchten wir das Grundstück nicht länger blockieren“, sagte Plöckl.

Wohnung passt sich an Lebenssituation an

Wie die beiden Sprecherinnen gefasst berichteten, war die gemeinsam getroffene Entscheidung natürlich von Tränen begleitet. Zuletzt, so Nerb, waren elf Parteien beteiligt: „Mit an Bord waren praktisch nur eingesessene Holzkirchner von Studenten über junge Familien bis hin zu Rentnerehepaaren, die sich das Konzept vom atmenden Wohnen sehr gut hätten vorstellen können.“

Dabei wären die Grundwohnungen je nach Lebenssituation zu vergrößern oder verkleinern gewesen. Auch ein intelligentes Verkehrskonzept war fester Bestandteil des Plans. Insgesamt wären rund 12.000 Quadratmeter Wohnfläche für 25 bis 30 Bewohner entstanden – und das zu einem für Holzkirchner Verhältnisse und von den Marktgemeinderäten vorgegebenen günstigen Mietpreis von 12 Euro je Quadratmeter. Gerechnet hat die Gruppe mit Baukosten in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro. Weil sich aber die Darlehenszinsen in kurzer Zeit auf 3,8 Prozent und damit rund verdreifacht haben, hat dies die Kalkulation schlicht gesprengt.

Ergänzend meinte Nathalie Schaller vom Münchner Planungsbüro „Stattbau“: „Es ist extrem bedauerlich, dass dieses im ländlichen Raum so innovative Pilotprojekt nicht fortgeführt werden kann.“ Die Architektin hat es von Anfang an für Holzkirchen begleitet und sieht auch beim Gesetzgeber einen Hemmschuh: „Zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums braucht es eine verbindliche KfW-Förderlandschaft. Deren sprunghafte Entwicklung ist nicht gerade hilfreich.“

Eventuell soll Genossenschaft einspringen

Ernüchtert, aber verständnisvoll reagierte Bürgermeister Christoph Schmid: „Ich habe Hochachtung vor der Entscheidung.“ Wie berichtet, hat die Marktgemeinde das Grundstück mit einem aktuellen Wert von rund 4,5 Millionen Euro in einem innovativen und aufwendigen Verfahren für eine Konzeptvergabe vorbereitet. In Erbpachtzins sollte es für 80 Jahre an eine vorrangig Holzkirchner Gruppe Ehrenamtlicher vergeben werden.

„GeMaitzam wohnen“ hatte die Marktgemeinderäte vollends überzeugt und bekam den Zuschlag. Wie Schmid sagte, soll nun beraten werden, ob eventuell eine Genossenschaft gefunden werden kann, die einspringt, oder es vielleicht auch mit anderen Bewerbungskriterien etwa hinsichtlich der Größe der Baukörper weitergehen kann: „Ich bin nach wie vor der festen Meinung, dass wir den richtigen Weg beschritten haben und die Konzeptvergabe ein Leuchtturmprojekt werden kann.“ hac