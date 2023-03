„Zu schnell und viel zu laut“: Polizei stoppt in Holzkirchen Mann auf Motorrad

Holzkirchen – Auf der Nordumfahrung in Holzkirchen wurde am Montag ein Motorradfahrer von der Autobahnpolizei aufgehalten. Die Kawasaki wurde in Verwahrung genommen.

„Die erste Fahrt eines Holzkirchner Motorradfahrers endete auf dem Verwahrplatz der Autobahnpolizei Holzkirchen“, berichtet diese. Am Montag (13. März) fiel einer Streife der Motorradkontrollgruppe gegen 15.30 Uhr ein auffälliges Motorrad auf. Dieses war auf der Nordumgehung zügig in Richtung Industriegebiet unterwegs.

„Eine Geschwindigkeitsmessung ergab eine gefahrene Geschwindigkeit von 99 km/h. Dies bei erlaubten 60 km/h“, erklärt die Polizei. Beim Nachfahren bemerkten die Beamten bereits die „seltsam“ angebrachten Rückspiegel des Krades „sowie die enorme Geräuschentwicklung, die von dem Fahrzeug ausging“.

Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle des Fahrzeuges wurden gleich mehrere erhebliche Mängel an der Kawasaki festgestellt. Zum einen war eine nicht zugelassen Auspuffanlage montiert. „Damit das Motorrad noch lauter wird, wurde auch die zugehörige Auspuffklappe demontiert“, erklärt die Polizei.

Des Weiteren wurden am Rahmen nicht zugelassen Schweißarbeiten durchgeführt. An diesen wurden dann die zu kleinen Spiegel montiert. Die Spiegel waren ungefähr auf Höhe der Knie des Fahrers angebracht, „so hatte dieser zwar keine gute Sicht nach hinten, aber seine Beine immer gut in Blick“, heißt es im Bericht.

Da „noch einige andere fragwürdigen Umbauten an dem Fahrzeug stattgefunden haben“ wurde das Motorrad sichergestellt. Es wird einem Gutachter vorgestellt. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld von etwa 400 Euro zu, dazu kommen noch die Kosten für die Wiederzulassung und des Gutachtens.

„Bis das Fahrzeug wieder in einen gesetzeskonformen Zustand zurückgebaut ist, wird wohl noch einige Zeit vergehen bis die ,zweite‘ Fahrt der Saison 2023 ins Haus steht“, mutmaßt die Polizei.