BRB gibt Fahrgästen Tipps: „Rucksack statt Bollerwagen“

Bayerische Regiobahn gibt Tipps zum Neun-Euro-Ticket

Von: Sandra Hefft

Seit Montag gibt es das Neun-Euro-Ticket zu kaufen. © Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

Holzkirchen – Die Bayerische Regiobahn gibt ihren Fahrgästen zum Start des Neun-Euro-Tickets humorvolle Tipps auf den Weg. Das Ziel: Ohnehin frequentierte Verbindungen sollen nicht weiter belastet werden.



Seit Montag (23. Mai) gibt es das Neun-Euro-Ticket der Deutschen Bahn online, am Schalter und am Automaten zu kaufen. Dieses ist im Juni, Juli und August bundesweit und jeweils einen Monat gültig und stellt eine günstige Alternative zu anderen Angeboten dar. Das Neun-Euro-Ticket soll Pendler in Zeiten von gestiegenen Kraftstoffpreisen entlasten und allgemein dazu animieren, häufiger mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das Ticket gibt es unter anderem bei der Bayerischen Regiobahn (BRB), die für seine Fahrgäste auch gleich ein paar Tipps parat hat.

„Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, sind aber gut vorbereitet und warten die Pfingsttage ab, danach können wir bedarfsbezogen noch nachsteuern“, lässt Arnulf Schuchmann, Geschäftsleiter der Bayerischen Regiobahn in einer Pressemitteilung zum Verkaufsstart des Neun-Euro-Tickets am vergangenen Montag verlauten. Schuchmann begrüße den Versuch der Politik, für finanzielle Entlastung der Bürger zu sorgen und mehr Menschen auf die Schiene zu bringen, erklärt das Unternehmen, betont aber auch: „Die Herausforderung für die BRB ist groß.“



Neben dem logistischen Aufwand vor dem Verkaufsstart wie die Umstellung der Automaten und Aktualisierung der Webseite gibt es auch limitierende Faktoren: „Wir fahren die Züge, die wir haben“, erklärt der BRB-Geschäftsleiter. Wenn allerdings die Bahnsteiglänge für einen weiteren Zugteil zu kurz ist, kann keiner angehängt werden. „Wir können unsere Fahrgäste nicht im Gleisbett aussteigen lassen.“ Wenn stark frequentierte Strecken eingleisig sind, keine Ausweichmöglichkeit für die Züge aus beiden Richtungen besteht, kann nicht in kürzeren zeitlichen Abständen gefahren werden. „Das könnte gerade am bevorstehenden Pfingstwochenende ein Problem werden“, erklärt die BRB.



BRB gibt Fahrgästen Tipps: „Rucksack statt Bollerwagen“

Vielleicht auch, weil die BRB eine stressige Zeit befürchtet, sind die Tipps und Tricks, die das Unternehmen den Fahrgästen für die Geltungsdauer des Neun-Euro-Tickets an die Hand gibt, umso humorvoller gestaltet. Auf der BRB-Homepage finden sich Hinweise wie: „Rucksack statt Bollerwagen“ und „Wenn alle fahren, fahr ich nicht“. Das Unternehmen empfiehlt, den Zug außerhalb der üblichen morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten zu nutzen. Auch für die Tourenwahl gibt die BRB einen Rat: „Statt nach Tegernsee lieber mal nach Gaißach.“ Im Grunde geht es der BRB darum, Randzeiten zu nutzen und keine sperrigen Gegenstände mitzunehmen. Auch für Fahrräder könne es richtig eng werden, „im Extremfall muss das Fahrrad draußen bleiben und der Besitzer gleich mit“. she

