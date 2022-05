Dorfflohmarkt am Samstag: Der grüne Ballon zeigt an, wo Schätze zu finden sind

Von: Andreas Höger

Teilen

So wie hier beim 1. Moosinninger Hofflohmarkt können Schnäppchenjäger beim großen Dorfflohmarkt in Otterfing am 7. Mai auf die Pirsch gehen (Symbolbild). © Bernd Heinzinger

„Otterfing räumt aus“ Unter diesem Motto beteiligen sich 222 Haushalte am Samstag, 7. Mai, am großen Dorfflohmarkt im Rahmen des „Klimafrühlings Oberland“. Fast überall in der Gemeinde warten kleine und große Schätze darauf, gehoben zu werden.

Otterfing – Auf Schnäppchenjäger aus nah und fern wartet am Samstag, 7. Mai, ein lohnendes Revier: Unter dem Motto „Otterfing räumt aus“ verwandelt sich der Ort von 10 bis 16 Uhr in einen riesigen Flohmarkt – nach dem Vorbild der stets gut besuchten Hofflohmärkte in Städten.

Die Idee der Gemeinde, sich mit einem Dorfflohmarkt an der Veranstaltungsreihe „Klimafrühling Oberland“ zu beteiligen, kam bei den Bürgern gut an. Vor Anmeldungen konnten sich Marion Wessely und Ingrid Eder, die im Rathaus die Organisation stemmten, kaum retten. 222 Haushalte meldeten mehr oder weniger große Verkaufsstände an. „Verkauft wird auf Privatgrund“, sagt Wessely. Was angeboten wird, ist Sache der Verkäufer. „Ich bin selbst sehr gespannt, welche Schätze da zum Vorschein kommen.“

Damit potenzielle Käufer einen Überblick bekommen, wo Stände zu erwarten sind, liegen Flyer in Rathaus und Geschäften aus. „Es gilt das Motto: Folgt den grünen Luftballons“, sagt Wessely. Wo ein Ballon gehisst ist, wird verkauft. Der Standplan kann via QR-Code auch aufs Smartphone geladen werden. Wessely empfiehlt, ein Fahrrad mit Transportmöglichkeit zu nutzen, um zügig von Schnäppchen zu Schnäppchen zu kommen.

Verkaufsstände finden sich in fast allen Straßen und Ortsteilen. Nur die etwas abgelegen Wettlkamer haben ihre Stände nach Otterfing verlegt. Fast gleichzeitig zum Dorfflohmarkt findet von 10 bis 13 Uhr der traditionelle Kindersachen-Basar in der Schulaula statt, veranstaltet vom Elternbeirat des Hauses für Kinder. 40 Stände sind dort aufgebaut.

Stärken können sich die Besucher des Dorfflohmarkts an Brotzeitstandln der Dorfvereine. Beim Frauenbund in der Berghamer Straße gibt es Kaffee, Kuchen und Gegrilltes; die Schützen servieren Fischsemmeln und Pommes im Gambsweg, die Veteranen Schaschlik in der Münchner Straße 1; etwas weiter (Münchner Straße 19) bereitet der Trachtenverein Raclette- und Grillsemmeln vor. Wer Lust auf Pizza hat, wird vom Skiclub am Pitzarweg versorgt. Einen „fliegenden“ Service bieten die Butterbrezen-Radler der Leichtathletik-Jugend, die besonders im östlichen Dorfgebiet unterwegs sein werden.

Das Wetter sollte mitspielen, hofft Wessely. Angesagt ist für Samstag bewölkter Himmel, kaum Regen, bis zu 18 Grad. „Das würden wir nehmen“, sagt Wessely. Im ganzen Ort sei Vorfreude zu spüren auf das „erste gemeinsame Großprojekt der Dorfgemeinschaft nach Corona“. Und nicht zuletzt wird ein wichtiger Gedanke des „Klimafrühlings“ transportiert: Wer dafür sorgt, dass alte Dinge weiter genutzt werden, schont Ressourcen.

Außerdem interessant: Zum Thema „Wohnen im Alter“ finden in Otterfing von 11. bis 14. Mai drei Veranstaltungen statt.