Die eigenen Talente erkennen: Privatgymnasium entlässt 52 Abiturienten

Erinnerung an die Schulzeit: 52 junge Frauen und Männer des Privatgymnasiums Holzkirchen haben ihr Abitur in der Tasche und starten in den nächsten Abschnitt ihres Lebenswegs.

Abschluss

Von Christine Merk schließen

Neugierig und sich selbst treu bleiben, die eigenen Talente erkennen und realistische Ziele setzen – diese Ratschläge gaben die Schulleiter des Holzkirchner Privatgymnasiums ihren Abiturienten mit auf den Weg.

Holzkirchen – Zwei Klassen feierten den Start in einen neuen Lebensabschnitt. Manche der 52 jungen Frauen und Männer des Privatgymnasiums, die jetzt ihr Abitur in der Tasche haben, sind schon seit der ersten Klasse an der Schule. Deshalb kam durchaus etwas Nostalgie auf, als sie nun ihren Abschluss feierten, berichtet die Schule. Die Klasse 12 a tat dies in der Aula des Gymnasiums, die Klasse 12 b lud in den Föchinger Hofgarten ein.

In der Aula spielte dazu die Rockband der Schule, um die Kulinarik kümmerten sich die 11. Klassen. Schulleiter Peter Globocnik hatte eine Sanduhr mitgebracht, ein Symbol für das Thema seiner Rede: die Lebenszeit, und was man damit macht. Er legte den Abiturienten ans Herz, sich bei der Wahl ihrer Ziele nicht nur von Träumen und Wünschen leiten zu lassen, sondern die eigenen Talente im Auge zu haben. Um ein Talent zu einer echten Stärke zu entwickeln, gehöre die Bereitschaft, dafür zu arbeiten, Mühen auf sich zu nehmen – und auch Geduld. Denn ein höhergestecktes Ziel zu erreichen, brauche Zeit.

Abschlussfeier des Holzkirchner Privatgymnasiums: „Neugierig bleiben“

Auf die zurückliegende gemeinsame Zeit blickten sowohl Klassleiter Michael Klughammer als auch die Schüler Eleni Christoforis und Sebastian Miller zurück – auf Erlebnisse im Unterricht, Exkursionen und Klassenfahrten. Die launigen Erzählungen ließen erahnen, dass dabei oft Schüler und Lehrer ihren Spaß hatten.

Neugierig sollten die Absolventen bleiben und sich selbst treu, ermutigte Schulleiter Christian Lekebusch bei der Abschlussfeier der Klasse 12 b. Und sie sollten sich stets bewusst machen, dass die Sprache in der täglichen Kommunikation einen entscheidenden Anteil am Erfolg im Beruf haben werde.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Holzkirchen-Newsletter.

Die Klassleiter Andreas Fahrenschon und Florian Schiffmann attestierten ihren Schülern, dass sie mit gewährten Freiräumen verantwortungsvoll umgegangen seien und diese „kaum“ ausgenutzt hätten. Jetzt stehen neue Freiräume und Herausforderungen vor ihnen. Ein gewisses Rüstzeug hat die Schule ihnen dafür wohl mitgegeben, war aus der Rede der Schüler Florian Otto und Max Mager herauszuhören. Denn aus ihren Überlegungen, ob man sich selbst rückblickend als „gute“ oder „schlechte“ Klasse beurteilen würde, schlussfolgerten sie, dass es am Ende auch Misserfolge und weniger ruhmreiche Vorfälle sind, aus denen man gelernt hat oder die die Gemeinschaft zusammengeschweißt haben.