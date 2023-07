Diebstahlserie in Holzkirchen: Polizei bittet um Hinweise

Von: Joshua Eibl

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Gleich mehrere Diebstähle beschäftigen aktuell die Polizei Holzkirchen. Diese bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Holzkirchen - Am Montag, 3. Juli, wurde am Bahnhof Holzkirchen ein schwarzer E-Scooter der Marke NTP VMAX (Modell VX2) von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Die Besitzerin hatte ihren E-Scooter gegen 7.30 Uhr bei den Fahrradständern am Gleis 1 abgestellt und mit einem Schloss versperrt. Als die 47-jährige Holzkirchnerin gegen 20.30 Uhr zurückkam, stellte sie laut Polizei fest, dass der E-Scooter fehlte. Lediglich das Schloss fand sie vor. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 660 Euro.

Diebstahl eines Mountainbikes aus Tiefgarage an der Münchner Straße: Täter entkommt

Einen Tag später wurde aus einer Tiefgarage auf Höhe der Münchner Straße 26 ein rot-weißes Mountainbike von einer bislang unbekannten Person entwendet.

Das Mountainbike der Marke Specialized (Modell Stumpjumper Comp) befand sich im Tatzeitraum von 7.30 Uhr bis 16.20 Uhr in der Tiefgarage des Neubaugebiets an der Münchner Straße. Das Fahrrad war laut der Polizei in einem Fahrradständer mittels Stahlkabelschloss abgesperrt. Als die 52-jährige Besitzerin zurückkam, lag das abgezwickte Fahrradschloss am Boden. Das Fahrrad fand sie nicht mehr vor. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Sachschaden selbst wird auf 20 Euro geschätzt.

Polizei: Diebstahl eines Tretrollers aus Vorgarten in Holzkirchen

Bereits in der vergangenen Woche wurde ein Kinder-Tretroller aus dem Vorgarten eines Reihenhauses in der Roggersdorfer Straße in der Nähe des Sportplatzes von einem unbekannten Täter entwendet. Im Tatzeitraum von Sonntag, 25. Juni, gegen 19 Uhr bis Montag, 26. Juni, 12 Uhr betrat die bislang unbekannte Person den eingezäunten Vorgarten und entwendete den dort abgestellten Tretroller. Wie die Polizei mitteilte, lässt sich der Tretroller Micro Scooter Flex zusammenklappen und so leicht wegtransportieren. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in allen drei Fällen die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740 entgegen.