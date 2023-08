Drogenhandel im großen Stil: Valleyer droht Haft

Prozess am Landgericht

Von Andreas Müller schließen

Ein 23-Jähriger aus Valley muss sich derzeit vor dem Münchner Landgericht verantworten: Dem jungen Mann wird bewaffneter Drogenhandel vorgeworfen. Im Raum steht eine mehrjährige Haftstrafe.

Valley/München – Der junge Mann wohnt noch bei seinen Eltern in Valley. Mit leicht gesenktem Kopf sitzt der 23-Jährige auf der Anklagebank am Münchner Landgericht. Wird er etwas gefragt, antwortet er freundlich und mit einem eher schüchternen Lächeln auf den Lippen. So unscheinbar er wirkt, so heftig sind die Vorwürfe gegen den Angeklagten: Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat der 23-Jährige über Jahre hinweg mit Drogen im großen Stil gehandelt – von seinem Zimmer aus. Im Wesentlichen räumt er die Vorwürfe auch ein.

Mehrere Zeugen beschreiben den Valleyer als angenehm und hilfsbereit. So auch ein Bekannter, dem der 23-Jährige drei Gramm Marihuana für 50 Euro verkauft haben soll. Als der 21-Jährige mit den Drogen im Auto in eine Polizeikontrolle gerät, gibt er den 23-Jährigen als seinen Dealer an. Polizisten durchsuchen daraufhin dessen Zimmer und finden nicht nur Marihuana, sondern auch Bargeld „in szenetypischer Stückelung“, wie eine Beamtin es formuliert. Einer anderen fällt auf, wie „locker“ und „entspannt“ der Angeklagte sich verhält – ungewöhnlich für jemanden, der um 6 Uhr in der Früh von der Polizei aus dem Bett geklingelt wird.

In der Nähe der Drogen findet die Polizei ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimetern und bei einer weiteren Durchsuchung einen mit Stacheldraht umwickelten Baseballschläger. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte damit Widerstände oder Übergriffe bei den Drogengeschäften unterbinden wollte.

Mutter schildert Umstände

Ob denn sein Zimmer immer so schmutzig sei, fragt die Vorsitzende Richterin, als sie die Fotos von der Durchsuchung anschaut. „Darf ich dazu was sagen?“, meldet sich die Mutter des Angeklagten aus dem Zuhörerraum. Nur wenn sie umfassend und wahrheitsgemäß aussage, belehrt sie die Richterin. Die Mutter nickt.

Ihr Sohn sei früher ein „sehr zurückgezogener Mensch“ gewesen, der „sich selber genug war“, berichtet die 53-Jährige und fügt hinzu: „A bissl a Sonderling.“ Eine Schulpsychologin habe „einen leichten Autismus“ vermutet. Man sei dem aber nicht auf den Grund gegangen und habe den Jungen „so gelassen, wie er war“. Als „intakte Familie“ bekomme man das schon hin, seien sie und ihr Mann sich sicher gewesen.

Dass ihr Sohn in seinem Zimmer Joints geraucht und „kleine Gschäftl gemacht hat“, habe die Familie mitbekommen. Auf einmal habe er Freunde gehabt und „war plötzlich wichtig“, erinnert sich die Mutter.

Auch den Baseballschläger habe sie gesehen. Wie sie darauf reagiert habe, will die Richterin wissen. Sie sei „außer Rand und Band“ gewesen und habe dem Sohn „den Kopf gewaschen“, erklärt sie. Mehr aber auch nicht: Ihn aus der Wohnung zu werfen, „schafft man als Mama nicht, also i ned“.

Wegen bewaffneten Drogenhandels droht dem jungen Valleyer eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren. Es sei denn, das Gericht nimmt einen minder schweren Fall oder verminderte Schuldfähigkeit an. Oder es wendet Jugendstrafrecht an: Bei einem Teil der ihm vorgeworfenen Taten war der Angeklagte nämlich noch keine 21 Jahre alt.

Der Prozess dauert an. Das Urteil ist für kommende Woche geplant.