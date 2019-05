Eheberaterin Irja Fresenius erklärt: So gelingt eine glückliche Beziehung

Fast zwei Jahrzehnte lang hat die Psychologin Irja Fresenius Paaren aus der Ehe-Krise geholfen. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Holzkirchen – Fast zwei Jahrzehnte lang hat die Psychologin Irja Fresenius (65) die Eheberatung der Erzdiözese München und Freising in Holzkirchen und Miesbach geleitet. Die Stelle hilft bei Konflikten in der Partnerschaft und der Familie – kostenlos, vertraulich und unabhängig von der Religion. Etwa 350 Menschen jährlich nehmen das Angebot in mehr als 1 500 Sitzungen in Anspruch. Im Juni geht Fresenius in den Ruhestand – und übergibt die Leitung dann an Marika Bauer.

Frau Fresenius, haben sich die Probleme von Paaren über die Jahre verändert?

Häufiger geworden sind psychische Probleme, die sich negativ auf die Beziehung auswirken. Wenn ein Partner Selbstwertprobleme oder einen Burnout hat. Auch aus den neuen Medien resultieren Konflikte, die es früher nicht gab. Eifersucht etwa, weil man etwas auf dem Handy entdeckt hat. Anfangs habe ich da gestaunt: Ich wusste nicht, dass man mit Tarnkappe im Netz unterwegs sein kann (lacht). Hinzukommen Rollenkonflikte. Männer wissen nicht, wie sie sein sollen: familien- oder karriereorientiert. Frauen leiden unter Doppelbelastung oder verzichten auf gute Verdienstmöglichkeiten. Die früher vorgegeben Rollen müssen Paare heute verhandeln.

Was sind typische Auslöser einer Ehekrise?

Affären, Eifersucht, krasse Geldsorgen. Auch Streit über Erziehung, Ordnung und Haushalt. Unterschiedliche Wünsche in der Sexualität, Streit mit den Schwiegereltern. Weitaus häufiger aber hatte ich Paare, die sich auseinandergelebt haben.

Kann Beratung eine zerrüttete Ehe retten?

Bei einer zerrütteten Ehe ist viel Verletzendes passiert. Das zu heilen, ist schwer. Aber nicht immer ist die Ehe zerrüttet. Oft hatte ich Paare, die sich nichts mehr zu sagen hatten. Da geht’s darum, zu schauen, ob noch Glut da ist, die sich neu entfachen lässt.

Wann rieten Sie zur Trennung?

Ich rate nicht zur Trennung. Ich bin offen hinsichtlich des Ausgangs. Es geht darum, mit den Menschen zu klären, was ihr Weg ist. Außer es ist Gefahr im Verzug. Am Anfang meiner Tätigkeit wurde ich oft gefragt: Wie sind denn Ihre Erfolgsquoten? Ich sage: auch eine einvernehmliche Trennung, die nicht in Rosenkrieg ausartet, ist ein Erfolg.

Was spricht für die Ehe?

(überlegt). Das „Ja“ zueinander und die Verbindlichkeit können viel Positives bewirken. Das Gefühl der Akzeptanz zum Beispiel. Es gibt eine emotionale Sicherheit. Es bestätigt, den anderen zu wollen, in guten und in schlechten Zeiten. Das deckt sich mit der Sehnsucht des Menschen, jemanden fürs Leben an seiner Seite zu haben, mit dem man durch dick und dünn gehen kann.

Wie gelingt es, eine Beziehung lebendig zu halten?

Es wurde untersucht: Was führt dazu, dass Paare lange und glücklich zusammenbleiben? Ein Ergebnis war: Dass man es möchte. Weil man dann auch etwas dafür tut. Dann interessiert man sich für den anderen, geht liebevoll miteinander um, eine Intimität der Kommunikation ist dann möglich.

Was stimmt: gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an?

Ich meine, dass sich anfangs Gegensätze anziehen. Aber im Lauf der Beziehung kann das kippen. Dann wünschen sich Paare, dass der andere ähnlicher tickt.

Konnten Sie auch helfen, wenn nur einer zur Beratung kam?

Absolut. Man kann nicht die Glückserwartung komplett an den Partner abgeben. Das ist oft sogar ein Teil des Problems. Wenn man ständig enttäuscht ist, weil es der andere nicht so macht, wie man es sich erhofft. Hilfreich ist, wenn der Einzelne sich fragt: Was kann ich tun, damit wir die Kuh vom Eis bekommen? Auch Männer machen inzwischen den Anfang. Ob die Frau mit dem Nudelholz dahintersteht, weiß ich nicht (lacht).

Sie sind seit Langem verheiratet. Wie ist Ihnen das gelungen?

Wir sind aneinander und miteinander gewachsen. Wir können uns aufeinander verlassen und darauf vertrauen, dass es der andere gut meint. Und wir gestehen jedem sein eigenes Leben zu. Natürlich ist auch Glück dabei. Es ist eine Jugendliebe. Da gab es schwierige Zeiten. Aber wir haben immer die Kurve bekommen.