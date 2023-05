Erneute Unfallflucht nach Parkrempler: Atrium-Parkplatz

Ein Unbekannter hat am Dienstag auf dem Parkplatz des Atrium Gesundheitszentrums ein Auto beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Holzkirchen - Am Dienstag wurde auf dem Parkplatz des Atrium Gesundheitszentrums in der Münchner Straße 56 erneut ein Auto angefahren und beschädigt.

Erneute Unfallflucht

Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 73-jährige Holzkirchnerin gegen 10.20 Uhr ihren grauen Mazda auf dem Parkplatz ab und ging ins Atrium. Als sie gegen 10.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie den Kratzer in der Fahrertür fest.

Der Unfallverursacher hatte sich da bereits vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Schaden bei der Polizei zu melden.

Hoher Sachschaden

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Holzkirchen, Telefonnummer 08024/90740.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Unfälle möglicherweise von den Unfallflüchtigen als solche nicht immer wahrgenommen werden. Bitte achten Sie daher beim Ein- oder Ausparken verstärkt auf die anderen geparkten Fahrzeuge, besonders wenn die Parksituation sehr beengt ist.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie ein anderes Fahrzeug beschädigt haben, melden Sie dies lieber der Polizei. Beachten Sie bitte auch, dass Unfallflucht eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch ist.

