Schulkinderbetreuung: Weyarn bereitet sich vor

Von: Christine Merk

Krippe, Kindergarten und Hort: Das Kinderland Weyarn bietet umfangreiche Betreuungsmöglichkeiten an, unter anderem für bis zu zwölfjährige Schulkinder. Wenn Weyarn ihr Konzept für die Zukunft plant, sollen Vertreter der Einrichtung mit am Tisch sitzen – so wie auch die anderen Kitas in der Gemeinde. © Thomas Plettenberg

Kommune will auf Kinderbetreuungsgesetz vorbereitet sein – Konzept mit Trägern und Schule

Weyarn – Der Bundestag hat es beschlossen, die Kommunen müssen es umsetzen: das Kinderbetreuungsgesetz, das 2026 in Kraft tritt. Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) will, dass seine Gemeinde gut vorbereitet ist und setzte das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats auf die Tagesordnung. Er hatte auch schon einen Vorschlag, dem das Gremium letztlich folgte: In einem ersten Schritt sollen sich Vertreter aller Träger der bereits in Weyarn bestehenden Kitas sowie die Schulleitung zusammensetzen und überlegen, wer sich was vorstellen kann. Ein Kinderbetreuungsausschuss, der in der nächsten Sitzung des Gemeinderats zu bilden ist, soll den ganzen Prozess begleiten und dem „großen Gremium“ jeweils Bericht erstatten.

Start mit der ersten Klasse in 2026

„Es wird komplex und sportlich, diesen Termin einzuhalten“, erklärte Wöhr. Den der Termin ist fix: Ab 2026 bekommen Grundschulkinder das Recht auf eine Ganztagesbetreuung. Diese rechtliche Vorgabe wird schrittweise umgesetzt. 2026 startet sie mit der ersten Klasse, in jedem weiteren Jahr kommt eine Jahrgangsstufe dazu.

In der Nachbargemeinde Feldkirchen-Westerham, wo Weyarn unter anderem dem Schulverband angehört, denn die Kinder aus Naring und Holzolling besuchen die dortige Grund- und Mittelschule, werde es ein Konglomerat an Betreuungsmöglichkeiten geben, hat Wöhr in Erfahrung gebracht. „Wir haben diese Möglichkeiten nicht, dazu sind wir eine zu kleine Gemeinde.“

Planungssicherheit für die Eltern

Weyarn habe zwei realistisch machbare Optionen: schulische Angebote oder Betreuung durch außerschulische Träger. Der Vorteil bei einer schulischen Betreuung, beispielsweise durch Ganztagsklassen, sei, dass der Staat das Personal stellen müsse, erklärte Wöhr. Der Nachteil sei: „Wenn es zu wenige Anmeldungen gibt, kommt das nicht zustande.“ Die Gemeinde wolle den Eltern aber Planungssicherheit bieten.

Gemeinde wird finanziell gefordert sein

In jedem Fall muss auch eine Betreuung an Freitagnachmittagen und in ausreichend vielen Wochen der Ferien gewährleistet sein. Dafür ist auch bei einer schulischen Betreuung die Kommune als Sachaufwandsträger zuständig. Als solche ist die Gemeinde auch für die räumliche Ausstattung verantwortlich. „Es wird uns also auch finanziell fordern“, erklärte Wöhr, etwa wenn zusätzliche Betreuungsräume oder eine Mensa notwendig werden, und weil Weyarn bei den Schulverbänden mitzahlen muss.

Rahmenbedingungen im Groben bekannt

Der Bürgermeister hatte an einer Infoveranstaltung von Gemeindetag, Kultus- und Sozialministerium teilgenommen. „Die Rahmenbedingungen sind im Groben bekannt“, brachte er davon mit. Sprich: Wo gibt es Zuschüsse, etwa für bauliche Investitionen.

Anian Rutz (UWG) regte in der Sitzung an, bereits jetzt in die Personalgewinnung zu gehen. Wöhr hatte noch eine beruhigende Info für die Gemeinderäte. Es reiche, wenn die Kommune ein rechtssicheres Angebot vorhalte, sagte er. „Unser Anspruch ist dennoch, dass die Eltern zufrieden sind.“