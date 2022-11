Exhibitionist nimmt zwei junge Frauen ins Visier - Schlägerei in Eisstadion

Ein unbekannter Exhibitionist hat in der S-Bahn zwei 19-Jährige belästigt. Die Polizei erwischte den Mann in Otterfing (Symbolbild).

Polizeibericht vom Wochenende

Von Andreas Höger schließen

Eindeutige Handbewegungen am eigenen Genitalbereich, den Blick auf zwei junge Frauen gerichtet: Ein 38-jähriger Mann belästigte in der Nacht auf Samstag zwei junge Holzkirchnerinnen in der S-Bahn. Die Polizei erwischte ihn in Otterfing.

Otterfing - Wegen exhibitionistischer Handlungen in einer S-Bahn, die aus München in Richtung Holzkirchen unterwegs war, hat die Holzkirchner Polizei Ermittlungen gegen einen 38-jährigen Mann aus Freising aufgenommen. Den Vorfall meldeten zwei 19-jährige Holzkirchnerinnen, die der Beschuldigte zuvor während der Fahrt im Zug angestarrt hatte, während er sexuelle Handlungen an sich vornahm oder zumindest sehr klar andeutete.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in einer S-Bahn, die gegen 3 Uhr nachts zwischen dem Münchner Stachus (Karlsplatz) und Holzkirchen unterwegs war. Der 38-Jährige nahm die beiden 19-Jährigen fest in den Blick und begann mit sexuellen Gesten. Ob er tatsächlich an seinem Glied manipulierte, ist laut Polizei nicht klar. In Otterfing stieg der Mann aus

Die beiden Frauen zeigten den Vorfall sofort bei der Polizei an. Eine Streife der Holzkirchner Polizei griff den 38-Jährigen daraufhin in Otterfing auf und leitete Ermittlungen ein.

Schlägerei im Eisstadion

Am früheren Abend war die Polizei bereits im Holzkirchner Eisstadion gefordert. Dort gerieten während der Publikumslaufs drei Jugendliche aneinander. Gegen 20.30 Uhr nahmen zwei Jugendliche, 13 und 14 Jahre alt, einen 15-Jährigen auf der Eisfläche in die Mangel. Nach Angaben der Polizei bekam das Opfer einen Faustschlag ins Gesicht und einen Kniestoß in die Seite.

Der Eismeister ging dazwischen und informierte die Polizei. Der 15-Jährige hat laut Polizei Rötungen im Gesicht, eine ärztliche Behandlung war offenbar nicht nötig. Die Ursache des Streits ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

