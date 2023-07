Gemeinderat berät im Juli über Bio-Toiletten: Testphase abgeschlossen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Alles Natur: die Bio-Toilette von innen. © archiv sts

Aus heimischem Holz gebaut, mit Rindenmulch und Kalk statt Chemikalien ausgestattet und nahezu geruchsneutral: Mobile Bio-Klo-Kabinen.

Holzkirchen – Diese mobilen Bio-Klo-Kabinen hat die Regionalentwicklung Oberland (REO) an drei Standorten im Landkreis getestet, darunter am Holzkirchner Hackensee-Parkplatz sowie am Flinspach-Spielplatz (wir berichteten).

Inzwischen ist die Testphase abgeschlossen, weshalb die Häuschen in Holzkirchen wieder abgebaut wurden – zumindest vorerst: Wie Gemeindesprecherin Annika Walther auf Nachfrage mitteilt, befasst sich der Gemeinderat im Juli mit der Frage, ob die Bio-Häuschen zurückkehren. „Idealvorstellung ist, dass im Oktober die neuen Toiletten aufgestellt werden“, so Walther. „Dafür soll es einen Gemeinschaftsantrag der Gemeinden und der REO geben und als Förderprojekt eingereicht werden.“

Landkreisweit sind 21 Bio-Toiletten geplant: Eine kostet rund 3800 Euro

Wie berichtet, koordiniert die REO die Anschaffung der Bio-Toiletten. In Planung sind landkreisweit 21. In Hausham und Bayrischzell haben sich die Gemeinderäte bereits für die Toiletten ausgesprochen. Angedacht sind außerdem Standorte in Kreuth, Waakirchen und Schliersee, hauptsächlich an Wander- und Ausflugsparkplätzen.

Nach Angaben von REO-Projekt-Koordinator Thorsten Schär kostet eine Toilette etwa 3800 Euro. Da rund die Hälfte der Kosten mithilfe einer Leader-Förderung gestemmt werden soll, müssten die Gemeinden einmalig etwa 1900 Euro pro Toilette bezahlen. Hinzu kommen die Kosten für den Unterhalt. Das Rundum-Sorglos-Paket, das eine Leerung der Toiletten zwei Mal pro Woche vorsieht, kostet laut Schär rund 200 Euro pro Monat und Toilette. Laut Schär stehen die Gemeinden, in denen Standorte geplant sind, dem Vorhaben sehr aufgeschlossen gegenüber – vorausgesetzt, es wird gefördert. Auch der Gemeinderat Hausham beschloss kürzlich den Kauf von zwei Bio-Toiletten.

Mobilen Kabinen könnten im Frühling 2024 stehen

Voraussichtlich im Juli wird Schär die umweltfreundlichen Notdurft-Anlagen vor den Leader-Lenkungsausschuss bringen. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht. „Wir hoffen, noch vor der Sommerpause eine Finanzierungszusage zu bekommen und damit Planungssicherheit zu haben“, so Schär. Dann könnte im Herbst die Beauftragung des Anbieters erfolgen. Im Frühling 2024 könnten die mobilen Kabinen dann stehen. Ganz anders gestaltet sich die Lage in Tegernsee: Dort sucht man sie in seiner Not vergebens - Toiletten auf gebührenpflichtigen Wanderparkplätzen