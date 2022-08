BBV-Kreisobmann appelliert an Absolventen: Werdet „Goldstücke der Gesellschaft“

Geschafft: Diese Prüflinge haben die duale Landwirtschaftsausbildung abgeschlossen. © Antonia Reindl

Sie haben es geschafft: 64 Absolventen der Haus- und Landwirtschaft aus den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen erhielten jetzt bei einem Festakt ihre Zeugnisse.

Großweil/Landkreis – 665 Prüflinge in den Sparten Landwirtschaft und Hauswirtschaft zählte Oberbayern in diesem Jahr. Rund ein Zehntel davon, nämlich jene aus den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, wurden jetzt in der Kreut-Alm in Großweil verabschiedet: 27 Berufsschulabsolventinnen der Hauswirtschaft und 37 landwirtschaftliche Prüflinge. Davon absolvierten 18 die duale Berufsausbildung, und 19 Landwirte mit außerlandwirtschaftlichen Berufsabschlüssen wurden von der Almakademie Holzkirchen geprüft.

Die Berufe, für die sich die Frauen und Männer entschieden haben, seien „nicht irgendwelche“, meinte Peter Nawroth, Leiter des Sachgebiets Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung von Oberbayern. Diese Berufe „stellen die Basis der Gesellschaft dar“, betonte er. „Es freut mich, dass Sie so mutig waren und diesen Weg eingeschlagen haben.“ Neben Nawroth standen unter anderem auch die Tölzer BBV-Kreisbäuerin Ursula Fiechtner auf der Rednerliste, die genau wie der Miesbacher BBV-Kreisobmann Josef Huber an die Absolventen appellierte, weiter zu lernen. Dann würden sie „die Goldstücke der Gesellschaft“ werden. Auch Gisela Hammerschmid, Leiterin der Landwirtschaftsschule Holzkirchen, betonte mehrmals, dass „das ganze Leben eine Schule ist“. Sie ermunterte die Absolventen aber auch dazu, erst einmal zu feiern, könnten sie nun doch „die Ernte einfahren“.

Einblicke in die Prüfungszeit gab Sonja Feller, Vorsitzende des Prüfungsausschusses Hauswirtschaft. Doch mehr als das: Immer wieder führte sie augenzwinkernd und alles andere als subtil vor Augen, wie gut die Haus- und Landwirtschaft zusammenpassen und folgerte daraus, dass auch die Ausübenden der Berufe zusammenpassen. „I daad vermitteln zwischen Deandln und Buam“, sagte sie schmunzelnd und verteilte ein paar rote Rosen als Flirt-Anregung.

Weniger romantisch ging es bei ihrem Kollegen Nikolaus Riesch, Vorsitzender des Prüfungsausschusses Landwirtschaft, zu. „Heute ist alles fertig, fast vergessen“, sagte er. Nicht vergessen sollten die Absolventen aber, dass gerade der Bedarf an Dorf- und Betriebshelfern groß ist. „Man verdient nicht viel, aber das ist in der Landwirtschaft nichts Neues“, fügte er hinzu. Und trotz aller potenzieller Widrigkeiten forderte er: „Lasst’s Euch die Freude an Eurem Beruf nicht nehmen!“

In den Reden der Absolventen trat wiederum reichlich Humor zutage. So meinte etwa Leonhard Rieder, der die Duale Ausbildung als Spitzenreiter (1,24) abgeschlossen hat, dass ihnen „Corona ein bissl in den Weg“ gekommen sei. Zum zeitweisen Online-Unterricht schien nicht jeder immer topfit erschienen zu sein. Manchen Kater habe man „ganz gut vertuschen“ können.

Die Online-Unterrichtseinheiten bezeichnete Martin Stahl von der Almakademie Holzkirchen „als Kommen und Gehen“, angesichts der Tücken der Technik, der unverhofften Logouts und plötzlichen Logins. Detailliert blickte Stahl zurück auf die Ausbildungsinhalte: Betriebsbesichtigungen, Fruchtbarkeitsseminar, Motorsägenkurs, Blockseminare. Und natürlich „die brutalste Gschicht’“: den Klauenpflegekurs mit nicht mehr ganz frischen Haxn vom Metzger. Zigaretten oder Schnupftabak gegen den Gestank? „Hat alles nichts geholfen.“

Überstanden hat es der Jahrgang aber allem Anschein nach dennoch, ein Jahrgang, der Stahl zunächst als bunter Haufen aus „Hanswurschtn“ erschien, Steuerberater, Zimmerer, Jäger, Köche, Verheiratete, Verliebte und Ledige. Doch was letzteren Personenkreis anbelangt, so dürfte Prüferin und „Kupplerin“ Sonja Feller sicherlich noch etwas am Beziehungsstatus ändern können.