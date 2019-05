Neue Mini-Kita für Holzkirchen

Zum kommenden Kindergartenjahr will Holzkirchen eine Großtagespflege anbieten – mit Hilfe des Landkreises.

Holzkirchen – Kitaplätze sind Mangelware in der Marktgemeinde, zumindest für die Kleinsten: Während laut Pressesprecherin Annika Walther zum Start des Betreuungsjahres 2019/2020 alle Kindergartenkinder versorgt werden können, gehen fünf Krippenkinder leer aus. Außerdem 20 weitere Krippenkinder, die für eine Aufnahme unter dem Jahr – und nicht zum September – angemeldet waren.

Um die Not zu lindern, arbeiten Marktgemeinde und Landkreis jetzt zusammen: Sie eröffnen an der Tegernseer Straße 8 eine sogenannte Großtagespflege für voraussichtlich zehn Kinder. Laut Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU) handelt es sich dabei um fünf feste Plätze und fünf Reserveplätze, die für kurzfristige Betreuungsengpässe in Anspruch genommen werden können. Die Kosten wollen sich Landkreis und Marktgemeinde teilen. „Bezüglich der Trägerschaft, der Finanzierung und weiterer Details sind wir aktuell in konstruktiver Verhandlung“, sagt Birger Nemitz, Sprecher des Landratsamtes.

In der Regel leiten qualifizierte Tagesmütter oder -väter eine Großtagespflege. Normalerweise dürfen diese nur fünf Kinder gleichzeitig betreuen. Im Fall der Großtagespflege aber schließen sie sich mit einer weiteren qualifizierten Betreuungsperson zusammen und betreuen dann bis zu zehn Kinder. Daher auch der Name „Großtagespflege“. Sie findet nicht im familiären Umfeld der Tagesmutter statt, sondern in kindgerechten Räumen außerhalb ihres Haushalts.

Das Haus an der Tegernseer Straße 8 ist ein privates Anwesen. Früher war im Erdgeschoss ein Matratzengeschäft, jetzt steht es leer. Laut Löwis hatte der Eigentümer der Gemeinde die Räume angeboten, um dort ein Kinderbetreuungsangebot zu schaffen. „Manchmal braucht man ein bisschen Glück“, sagt Löwis. Der Mietvertrag läuft zunächst fünf Jahre.

Der Fachbereich Jugend und Familie des Landratsamtes, der für die Kindertagespflege zuständig ist, hat die Räume bereits besichtigt – und grundsätzlich für geeignet befunden. Allerdings müssen noch Umbauten vorgenommen werden. Wie Landratsamtsprecher Birger Nemitz mitteilt, müssen mindestens zwei getrennte Räume vorhanden sein, einer davon muss zum Schlafen geeignet sein. Es bedarf einer Küche, in der zumindest einfache Speisen und Getränke zubereitet werden können. Der Sanitärbereich sollte zwei Toiletten, zwei Waschbecken sowie eine Dusche haben. Und freilich müssen Standards zum Schutz der Kinder eingehalten werden, die der Fachbereich überprüft.

Ob Umbauten und Personalrekrutierung tatsächlich bis September abgeschlossen sind? „Natürlich gibt es Unwägbarkeiten“, sagt Landratsamtsprecher Nemitz, „aber wir hoffen, dass das bis September klappt.“ In der Regel lassen sich Tagesbetreuungspersonen leichter finden, wenn die Betreuung außerhalb des eigenen Haushalts stattfindet. Nicht zuletzt lässt sich eine Großtagespflege aufgrund ihrer Überschaubarkeit schneller umsetzen als eine Kita. Deshalb schätzen Kommunen die Großtagespflege als Instrument, schnell Abhilfe beim Betreuungsplatzmangel zu schaffen.

Ein pädagogischer Vorteil ist der kleine Rahmen, der für die Kleinsten ein behüteter erster Schritt in eine außerfamiliäre Betreuung sein kann. Deshalb richtet sich die Großtagespflege meist an Babys und Kleinkinder, obwohl sie auch für Kinder bis 14 Jahre angeboten werden kann.

Welchen Altersklassen die Holzkirchner Großtagespflege offensteht, ist noch unklar. „Details wie Konzeption und Öffnungszeiten werden festgelegt, wenn das Personal gefunden ist“, sagt Walther.

Vor dem Hintergrund des Scheiterns der geplanten Kita an der Frühlingsstraße (wir berichteten) ist die Großtagespflege freilich nur ein kleiner Schritt bei der Behebung des Kitaplatzmangels. Die Einrichtung an der Frühlingstraße hätte immerhin mehr als 60 Kinder aufnehmen sollen. Versäumnisse will sich die Marktgemeinde aber nicht vorwerfen lassen. Wie der Bürgermeisterkandidat der CSU, Christoph Schmid, bei der letzten Gemeinderatssitzung vorrechnete, habe es 2007 insgesamt 647 Betreuungsplätze in Krippe und Kindergarten gegeben. 2017 seien es schon 988 Plätze gewesen. „Das ist ein Plus von 50 Prozent!“ Zwar sei die Gemeinde auch vom Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz getrieben gewesen. „Aber trotzdem ist es eine tolle Leistung, dass wir es geschafft haben, innerhalb von nur zehn Jahren all diese Plätze aus dem Boden zu stampfen.“