Ein Gespür für den Zauber des Augenblicks

Heinrich Geiger mit 75 Jahren verstorben – Seine Fotos erfreuten Leser der Heimatzeitung

Holzkirchen – Für die Schönheit des Augenblicks, den Moment, wenn ein besonderes Licht die Landschaft verzaubert oder auf eine Kirche fällt oder wenn ein paar Kälber neugierig wir kleine Kinder sich dem Fotografen zuwenden – dafür hatte Heinrich Geiger ein Gespür. Und er hatte die Geduld, auf diesen Moment zu warten. Wunderschöne Fotos hat der Holzkirchner in unsere Redaktion geschickt und damit nicht nur uns und unsere Leser erfreut. Er hat uns immer wieder vor Augen geführt, in welch traumhafter Region wir wohnen. Nun ist Heinrich Geiger im Alter von 75 Jahren gestorben.

Er war Fotograf aus Leidenschaft. Den Grundstein dafür legte ein Onkel, der ihm als Kind eine Kamera schenkte. „Von nun an war der Fotoapparat immer dabei“, berichten die Hinterbliebenen. „Bei Familienfesten, bei Ausflügen in die Natur, beim Spielen mit Freunden, überall wurden Aufnahmen gemacht.“

Heinrich Geiger arbeitete als promovierter Physiker bei Siemens und später bei Infineon. Zuhause verbrachte er viele Stunden in seiner eigenen Dunkelkammer, um Fotos zu entwickeln. Er drehte auch Filme, etwa zum 50-jährigen Abiturfest in Bamberg, als er ein Potpourri von Ausflügen mit Lehrern, von Bootsfahrten, vom Abitur und von zufälligen Begegnungen vorführte.

Als er in Rente ging, kaufte er sich eine hochwertige Kamera. Mit seinem BMW Z4 Cabrio war er nun oft in der Region unterwegs, auf der Suche nach Motiven. Dabei besuchte er viele Bauernhöfe, sprach mit den Bauern und holte sich die Genehmigung zum Filmen. Eine ganze Serie von schönen Bauernhäuser, Feldern und Wäldern sollte entstehen. Durch die Veröffentlichung seiner Bilder im Merkur wurde Heinrich Geiger bekannt. Er bekam viele Anrufe, bei denen sich die Menschen bedankten. Wenn er ein Foto in unsere Redaktion schickte, dokumentierte er das stets mit ein paar Sätzen. Etwa über ein Rind, das in die Berge schaut. „Ob es vielleicht auch mal da oben sein möchte, auf einer Almweide am Wendelstein?“, fragte Geiger. Ein andermal fotografierte er Stroh-Rundballen auf einem abgeernteten Feld bei Holzkirchen. „Gold-Nuggets im bayrischen Voralpenland“ nannte er sie und erzählte, dass er beim Fotografieren zu weit von der Straße ausgewichen war und im Acker stecken blieb. Ein Jungbauer kam mit dem Traktor und zog ihn heraus.

„Ich hoffe, das Bild gefällt Ihnen . . . .und vielleicht auch den Lesern“, schrieb Heinriche Geiger oft zum Abschluss. Sie haben uns alle sehr gefallen und wir werden die Fotos von einem unserer treuesten Leser-Fotografen vermissen. cmh

