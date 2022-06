Neue Stelle im Rathaus: Koordinator für ehrenamtlich Beauftragte

Holzkirchen wird einen Koordinator für Gemeinwesenarbeit einstellen, der die ehrenamtlichen Beauftragten der Marktgemeinde vernetzen und unterstützen soll. Damit wollen die Marktgemeinderäte das Ehrenamt stärken und erleichtern.

Holzkirchen – Mehrere ehrenamtliche Beauftragte kümmern sich in Holzkirchen um die Belange besonderer Gruppen von Bürgern. Es gibt Beauftragte für Senioren und Radfahrer, für Migranten und Jugendliche. Weil es dabei nach Ansicht der SPD-Fraktion mitunter Abstimmungsbedarf gibt, regte Elisabeth Dasch (SPD) in der Gemeindeverwaltung nun die Einrichtung einer Koordinationsstelle an.

Dies wird aus einem Antrag Daschs deutlich, über den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden hatte. Die SPD-Politikerin betont auf Nachfrage, dass die Gemeinde das Ehrenamt wertschätzen, aber nicht überfordern solle. Das könne durch die Einrichtung einer Koordinationsstelle geschehen.

Zu den Aufgaben der neuen Stelle gehöre die Vernetzung der Ehrenamtlichen untereinander und die „Unterstützung vieler Akteure, um ein gutes Miteinander zu schaffen“. Ein weiterer Pluspunkt für Dasch: Der Koordinator fördere „die Identifikation jedes Bürgers mit seinem Heimatort und das Zusammengehörigkeitsgefühl“.

In ihrem Antrag sprechen die Sozialdemokraten von einer Stelle für „Gemeinwesenarbeit“. Damit sei ein Konzept aus der Sozialen Arbeit gemeint. Gemeinwesenarbeit soll „Orientierung für die professionelle Arbeit im Gemeinwesen“ bieten. „Gemeinwesenarbeiter unterstützen Selbsthilfekräfte und Eigeninitiative, und tun möglichst nichts ohne oder für die Leute.“

Den Bedarf für eine solchen Stelle im Rathaus sah auch Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) grundsätzlich gegeben. Als Beispiel nannte er bereichsübergreifende Themen, etwa wenn Behinderten- und Seniorenbeauftrage an der Anpassung von Bordsteinkanten interessiert sind. Hier könne eine Stelle im Rathaus die Arbeit der Beauftragten zusammenführen.

Momentan sei die Betreuung der ehrenamtlichen Beauftragten im Rathaus bei den beiden Stabsstellen Öffentlichkeitsarbeit und Standortförderung angesiedelt. Eine eigene Koordinationsstelle könne die bisherige Arbeit im Rathaus demnach konsolidieren.

In der Gemeinderatsdebatte wurde deutlich, dass noch Zeit vergehen dürfte, bis ein künftiger Beauftragter seine Arbeit aufnimmt. Grundsätzlich signalisierte das Gremium aber seine Zustimmung zum Antrag der SPD-Fraktion und nahm diesen einstimmig an. Moritz Remuta (Grüne) regte an, im Vorfeld mit allen Beauftragten über eine Koordinationsstelle zu sprechen.

Anforderungen an mögliche Stelleninhaber hat Antragstellerin Dasch auch schon. „Die Person muss offen sein und auf Leute zugehen können“, hielt sie im Gemeinderat fest. Und Bürgermeister Schmid ergänzte: „Wir brauchen Fachkompetenz“.

ANDREAS WOLKENSTEIN

