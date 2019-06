Künstler vernetzen sich mit Galeristen

Der Verein Kulturvision hat eine Kunstbörse ins Leben gerufen - die Kunstschaffenden interessante Kontakte bietet.

Holzkirchen – Geburtstage gilt es zu feiern. Umso mehr, wenn es runde sind. Seit 15 Jahren besteht der Verein „KulturVision“, der anlässlich seines Jubiläums am Mittwoch zur Kunstbörse in den Holzkirchner Oberbräu-Festsaal eingeladen hatte. Eine Premiere, die zeigte, wie vielfältig und lebendig die Kulturszene im Landkreis ist und wie begierig ihre Protagonisten sind, sich einmal über die Grenzen von Orten und Tälern hinaus gemeinsam zu präsentieren. Üppig gefüllte Büchertische, Stellwände voller Gemälde und Fotografien, sehenswert inszenierte Skulpturen unterschiedlichster Materialien – allein die Schau dessen, was die Beteiligten aus ihren Ateliers mitgebracht hatten, imponierte.

Auch Klaus Thurnhuber, den Monika Ziegler eingedenk der Tatsache, dass der Verein seinen Sitz in Warngau hat, als „unseren Bürgermeister“ betitelte, zeigte sich in seinen Grußworten angetan von der Vielfalt und begeistert, wie KulturVision eine kleine Gemeinde wie die seine belebe. Dass dies mit derartigem Elan geschehe, sei in erster Linie Monika Ziegler zu verdanken, betonte die Vorsitzende Ines Wagner: „So etwas funktioniert nur, wenn jemand dahinter steht, der andere mitreißen kann.“ Sie sei „Herz und Motor“ des Vereins und Spiritus Rector der beiden Medien „Kultur Begegnungen“ und Internet-Portal, in denen das kulturelle Geschehen im Landkreis publiziert werde.

Ziegler selbst erinnerte sich an die Anfänge, als sie 2003 im Rahmen der offenen Ateliertage erstmals intensiv mit Miesbachs Kultur-Chefin Isabella Krobisch zu tun hatte. Sofort bemerkten die beiden „wir können miteinander“. Um ihren Traum von einem regionalen Kulturmagazin zu verwirklichen, gründeten sie einen Verein als Herausgeber.

Trotz besten Biergartenwetters war die Kunstbörse gut besucht und sorgte für städtisches Flair in der Marktgemeinde. „Es ist wunderbar, dass hier Kontakte gefördert werden“, freute sich Ursula-Maren Fitz, deren Glasskulpturen die Blicke auf sich zogen. Als Mitglied der ersten Stunde erinnerte sich die Waakirchnerin an die Anfangszeiten. „Da muss ich dabei sein“, sei damals ihr erster Gedanke gewesen angesichts des Engagements der Gründerinnen. „Es ist toll, mit welchem Herzblut sich die rein werfen!“

Miteinander ins Gespräch kommen – das war einer der Beweggründe, eine Börse zu organisieren. Im Idealfall sollten auch Kontakte geknüpft werden zwischen Kunstschaffenden und möglichen Auftraggebern. Galeristin Ursula Hyna gehörte zu den ersten Gästen, die sich während der fünfstündigen Veranstaltung im Festsaal umschaute. Später eilte Peter Rie zur Präsentation. Es sei gut, dass es eine solche Begegnung auf Landkreis-Ebene gebe, lobte der Veranstaltungsmanager bei Tegernseer Tal Tourismus die Plattform. Das betonte auch die Weißacherin Heidi Barnstorf, die Aquarelle und Acrylbilder mitgebracht hatte. Es tue gut, in diesem Rahmen Zeit für einen Ratsch zu haben.

Eindrücke vermitteln, das konnten unter anderem die Weyarner Musikerin Anschi Hacklinger und Bernd Stahuber von Swing it Up mit jazzigen Klängen. Statt der geplanten Improvisationen des verletzten Florian Lechner setzte sich Masako Otha spontan an den Flügel und erdete mit Chopin die Gäste, die noch die Hektik des Tages mit in die Ausstellung brachten. Auch sie trug dazu bei, die künstlerische Vielfalt im Landkreis zu zeigen, die sich laut Wagner „nicht verstecken muss“. Noch mehr soll sie in den Mittelpunkt treten, wenn es 2020 erneut offene Ateliertage gibt.