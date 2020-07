Holzkirchen: Lkw touchiert Hyundai

Ein Lkw ist in Holzkirchen gegen einen Hyundai gefahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Holzkirchen - Beim Rangieren mit seinem Lkw MAN ist ein 59-jähriger Berufskraftfahrer am Dienstagvormittag in der Krankenhausstraße in Holzkirchen gegen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw Hyundai gefahren, berichtet die Polizei.

Der Unfallverursacher meldete den Schaden umgehend bei der Polizei. Die Schaden am Hyundai wird auf 3000 Euro geschätzt, der Schaden am Lkw auf 50 Euro.