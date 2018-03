Bei Festnahme von Drogendealern fällt ein Schuss - Polizei gibt sich bedeckt

Am Sonntag schnappte die Polizei zwei mutmaßliche Rauschgifthändler - die Beamten stellten zudem große Mengen an Marihuana und Ecstasy-Tabletten sicher.

Holzkirchen - Nach wochenlangen und umfangreichen Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Miesbach am Sonntag, mit Hilfe der Polizeiinspektion Spezialeinheiten Südbayern, zwei Holzkirchner festzunehmen. Die Männer stehen in dringendem Verdacht, in großem Stil mit Drogen gehandelt zu haben

Bei dem Einsatz gegen 16.30 Uhr konnten die Polizisten auch mehr als zwei Kilo Marihuana und über 500 Ecstasy-Tabletten sicherstellen.

Polizisten schießen - Hintergründe sind bisher unklar

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, gaben die Beamten der Spezialeinheit beim Einsatz einen Schuss ab. Ob es sich um um einen Warnschuss oder um etwa um einen gezielten Schuss auf einen Flüchtigen handelte, wurde aus ermittlungstechnischen Gründen nicht preisgegeben. Auch den genaue Ort der Festnahme will die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion noch nicht nennen.

Fest steht jedoch, dass die beiden Holzkirchner, die 20 und 54 Jahre alt sind, in ihrem Auto aufgegriffen wurden. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte zwei Kilogramm Marihuana und einen Elektroschocker. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Rauschgiftfahnder schließlich auf über 500 Ecstasy-Tabletten sowie auf einen größeren Bargeldbetrag.

Mutmaßliche Rauschgifthändler in Untersuchungshaft

Die beiden Männer, die im Verdacht stehen, mit größeren Mengen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, sitzen nun in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurden die festgenommenen Männer am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht München vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts eines Verbrechens des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge.

Auch der abgegebene Schuss zieht Ermittlungen nach sich: Das Bayerische Landeskriminalamt übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauches.

