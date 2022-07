Von der Blechschachtel zum Multi-Tool

„Bär“ am Pult: Ex-FOSBOS-Boss Josef Schlemmer spricht zu den Gästen. © STS

BOS und FOS Holzkirchen haben ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Aus diesem Anlass erinnerten Lehrer und Kommunalpolitiker an die Anfänge der Schule – und an einen Bären auf Honigsuche.

Holzkirchen - „Die FOSBOS ist ein Erfolgsmodell“, darüber waren sich die Festgäste zum zehnjährigen Jubiläum der Beruflichen Oberschule und staatlichen Fachoberschule Holzkirchen einig. Optisch war dies schon in den wegen des gestiegenen Platzbedarfs aufgestellt Containern auf dem Vorplatz augenfällig. Diese provisorischen Klassenzimmer bildeten auch die Klammer um die Entwicklung der Schule seit ihrem Bestehen.

Begonnen hatte man in Containern und als Außenstelle der FOSBOS Bad Tölz, erinnerte Gründungs-Schulleiter Josef Schlemmer an die Anfangszeiten, und sein erster Stellvertreter, Thomas Hochleitner, ergänzte mit seinem ersten Eindruck von damals: „Eine Blechschachtel als Schule, ein Bär als Schulleiter, das kann ja sauber werden.“ Erlebt habe er ein Kollegium wie ein kleines gallisches Dorf und einen Schulleiter, der um seine Schule kämpfe wie ein Bär um den Wintervorrat an Honig, so der heutige Abteilungsleiter Berufliche Schulen am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München. Viel habe er hier lernen können und Holzkirchen „als besonderen Edelstein“ in Erinnerung behalten.

Jens Baumgärtel sei sein zweiter Stellvertreter gewesen setzte der Ex-Schulleiter und seit seiner Pensionierung im Vorstand des Fördervereins aktive Schlemmer den Blick in die Historie fort. Auch als er 2014 nach Holzkirchen kam, habe man noch viel Improvisationsgeist gebraucht. Fehlende Tafeln seien nur eine von vielen Herausforderungen gewesen. Mehr aber habe der heutige Schulleiter in Erding im Kopf, was sie gemeinsam ins Rollen gebracht hätten. Ein einziger Stachel saß tief: „Nie ist es uns Lehrern gelungen, das traditionelle Volleyballturnier gegen die Schüler zu gewinnen.“ Dies hätten sie nach seiner Zeit geschafft, ergänzten die ehemaligen Kollegen, und ein kurzweiliger Rückblick in Bildern aus zehn Jahren FOSBOS, überschrieben mit „die FOS, die aus Containern kam“, lieferte den Beweis. Damals war mit Michael Hüttl bereits Schlemmers dritter Stellvertreter und späterer Nachfolger im Amt. Er zeichnete ein Bild von der Vielfalt der einzigen Fachoberschule im Landkreis, die seit Februar als einer von vier bayerischen Standorten Lehrkräfte in Mathematik ausbilden darf.

Stargast des Tages war einer, der gar nicht da war. Dass Ministerpräsident Markus Söder eine Videobotschaft geschickt hatte, in der er über übliche Geschenke für Zehnjährige plauderte, „die FOS als unverzichtbaren Bestandteil der bayerischen Schulfamilie“ würdigte und die vielen Erfolge in der kurzen Zeit seit ihrem Bestehen herausstellte, unterstrich den Stellenwert jener Schule, die in Holzkirchen das bayerische Bildungssystem durchlässiger macht.

Landrat Olaf von Löwis erläuterte die aktuelle Erweiterung. Holzkirchen stelle den Platz zur Verfügung, während der Kreis München, aus dem 264 der 674 Schüler kommen, die Kosten von jährlich 640 000 Euro trage, bis die FOS Oberhaching wohl 2025/26 den Betrieb aufnimmt.

Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid verglich die Schule mit einem Multifunktionstool, dessen einzelne Komponenten sich nicht immer gleich erschlössen, einem aber für viele Situationen das passende Werkzeug böten.

