1000 Kubikmeter Beton an einem Tag: Bodenplatten der neuen Mittelschule sind fertig

Von: Andreas Höger

Großbetonage mit zwei Betonpumpen: 15 Stunden waren die Arbeiter gestern damit beschäftigt, die Bodenplatte der künftigen Mittelschule (Baumgartenstraße) „in einem Guss“ aufzubringen. © Thomas Plettenberg

Es ist die derzeit größte Baustelle Holzkirchens: An der Baumgartenstraße entsteht die neue Mittelschule. Am Donnerstag (3. August) wurde die Bodenplatte gegossen. Der Rohbau soll heuer fertig werden.

Holzkirchen – Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als die Baustelle für den Neubau der Holzkirchner Mittelschule am Donnerstag (3. August) schon zum Leben erwachte. Es galt, die gewaltigen Bodenplatten möglichst in einem Guss zu betonieren. Zwei Betonpumpen liefen insgesamt 15 Stunden am Stück. Wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilte, wurden rund 1000 Kubikmeter Beton gegossen. „90 Prozent der Bodenplatten sind fertig geworden“, teilte das Rathaus mit.

Nach dem „ersten Spatenstich“ im Mai, dem offiziellen Baubeginn, hat der Rohbau der Schule damit ein wichtiges Zwischenziel erreicht. In den nächsten Tagen werden die massiven Wände hochgezogen. Ende des Jahres soll der Rohbau fertig sein. Ebenfalls noch im laufenden Jahr beginnen die Fassaden-Arbeiten.

Der Clou dabei: Die Wandelemente, bestehend aus einer Holz-Ständer-Konstruktion inklusive der Fensterelemente und der fertigen Holz-Verschalung, werden bereits vorgefertigt auf die Baustelle an der Baumgartenstraße geliefert und direkt an den Rohbau montiert.

Die Gesamtkosten für den Neubau der Mittelschule und die Container-Interimsschule belaufen sich auf über 40 Millionen Euro. Das künftige Ensemble gliedert sich in einen einstöckigen Bau mit Dachterrasse, einen zwei- und einen vierstöckigen Bau.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Holzkirchner Mittelschüler zum Schuljahr 2025/2026 in den für bis zu 18 Klassen und damit 410 Schüler konzipierten Neubau einziehen können. Der Interimsstandort aus Containern, der sich einige hundert Meter weiter ebenfalls an der Baumgartenstraße befindet, wird dann aufgelöst und rückgebaut.

