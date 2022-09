Bierflasche auf Zugführer geworfen

Von Christian Masengarb schließen

Ein Berliner (23) hatte am Holzkirchner Bahnhof gegen einen Stützpfeiler gepinkelt und sich anschließend mit der Polizei angelegt. Nun stand er vor Gericht.

Holzkirchen – Nie wieder wolle er „so einen Blödsinn“ machen, schwor sich ein Angeklagter vor dem Miesbacher Amtsgericht, nachdem Richter Walter Leitner das Urteil gegen ihn fällte. 4500 Euro Geldstrafe muss der Berliner, der einst in Oberhaching wohnte, berappen – wegen Beleidigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen in einer Nacht, als er betrunken am Bahnhof Holzkirchen gestrandet war.

4500 Euro Strafe: Wildbiesler rastet in Holzkirchen aus

Die Nacht auf den 10. Juli vergangenen Jahres war eine denkbar unheilvolle für den Angeklagten (23). Alles begann laut Anklageschrift damit, dass der junge Mann gegen 2 Uhr am Holzkirchner Bahnhof gegen einen Stützpfeiler urinierte. Von einem Triebfahrzeugführer auf seine Aktion angesprochen, zeigte er diesem den Mittelfinger. Im Anschluss kletterte der 23-Jährige über mehrere Gleise. Als der Triebfahrzeugführer ihn abermals ermahnte, dies zu unterlassen, soll er sich eine leere Bierflasche geschnappt und diese auf eine dreiköpfige Gruppe – darunter besagter Triebfahrzeugführer – geworfen haben. Als Beamte der Bundespolizei und der Holzkirchner Polizeiinspektion eintrafen, soll sich der Berliner derart heftig widersetzt haben, dass er nur durch Hand- und Fußfesseln zu bändigen gewesen sei. Zu guter Letzt weigerte sich der Mann auch noch gegen die Blutentnahme bei einem Münchner Gerichtsmediziner.

Ihr Mandant räume die Taten ein, erklärte Verteidigerin Christina Keil für den Angeklagten. „Er hat mit einem Freund in München seinen Umzug nach Berlin gefeiert“, schilderte die Anwältin. Irgendwie sei ihr Mandant dann in Holzkirchen gestrandet. Als er mal musste, habe das Unheil seinen Lauf genommen.

„Ich kann mich nur noch an ein Handschellen-Klicken erinnern“, sagte der Beschuldigte selbst. Sein Verhalten beim Gerichtsmediziner erklärte er so: „Ich habe eine Nadelphobie, seit ich sechs Jahre alt bin.“ Sein Verhalten habe er aber umgehend bereut, noch am selben Tag bei den beiden Polizeistationen angerufen und sich entschuldigt. Bei allen weiteren Zeugen entschuldigte sich der 23-Jährige noch während der Verhandlung.

23-Jähriger wirft Bierflasche nach Personengruppe

„Er hat schon einen angetrunkenen Eindruck gemacht“, schilderte ein Security-Mitarbeiter (52) aus Leipzig, der damals in Holzkirchen tätig war. Die Pinkel-Aktion habe er zwar nicht gesehen, aber den Bierflaschen-Wurf. „Ich glaube, der galt dem Triebfahrzeugführer“, mutmaßte der Leipziger, der damals mit diesem in der Dreier-Gruppe am Bahnhof stand. „Ob er ihn wirklich treffen wollte, weiß ich nicht, schließlich hat er uns um etwa fünf bis acht Meter verfehlt, die Flasche zerschellte am Geländer.“

„Wir haben ihn mit etwa acht Mann zähmen und ihn auf dem Boden fesseln müssen“, erinnerte sich ein Polizist (23) der Inspektion Holzkirchen. Am Boden liegend habe der Mann noch um sich getreten, traf aber nicht. „Er hat sich null kooperativ gezeigt und irgendwann nur noch polnisch mit uns geredet und dabei so getan, als würde er uns nicht verstehen“, schilderte ein 24 Jahre alter Bundespolizist. Als gezielt hatte er die Tritte des 23-Jährigen nicht gesehen, anders als seine Kollegin (28).

Die Staatsanwältin sah keinen tätlichen Angriff, sondern nur einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte als erwiesen an. Zugute hielt sie dem Angeklagten seine ehrliche Reue am Prozesstag, zulasten vor allem seinen immensen Widerstand sowie seine vier Einträge im Bundeszentralregister. Die Staatsanwältin plädierte auf eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu 55 Euro. Zu hoch für einen Studenten, wandte Verteidigerin Keil ein, die 120 Tagessätze forderte zu einer Höhe, die sie ins Ermessen des Gerichts stellte. „Er hat sich mit seinen mehr als 1,6 Promille in einem absoluten Ausnahmezustand befunden“, so Keil. „Er war einfach nicht Herr seiner Sinne, ich gehe sogar von verminderter Schuldfähigkeit aus.“

Davon ging Richter Leitner zwar nicht aus, sein Urteil fiel trotzdem milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert: 150 Tagessätze zu je 30 Euro. „Das war unnötig wie ein Kropf“, sagte der Richter. „Zwei Polizeistationen hatten viele Stunden Arbeit mit Ihnen – und das wegen eines angepinkelten Stützpfeilers, dem Ausgangspunkt des Unheils.“ Wenn die Bierflasche jemanden getroffen hätte und der 23-Jährige gezielt nach den Polizisten getreten hätte, mahnte Leitner abschließend, „dann hätte es mit Sicherheit eine Bewährungsstrafe gegeben“.