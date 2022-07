47-Jähriger verursacht Karambolage: Zwei Verletzte

Der Rettungsdienst musste eine Beifahrerin nach einem Unfall in Holzkirchen ins Krankenhaus bringen. Der Fahrer hatte in der Kohlstattstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Erst krachte er in eine Laterne, dann rammte er ein geparktes Auto in Zaun und Gartenhaus: Hohen Schaden hat ein Mann verursacht, als er in Holzkirchen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Seine Beifahrerin musste ins Krankenhaus.

Holzkirchen - Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Unfall in der Kohlstattstraße in Holzkirchen verletzt worden. Wie die Polizei meldet, fuhr ein 47-jähriger Münchner gegen 18.30 Uhr mit seinem Hyundai ortsauswärts in Richtung Roggersdorf. Auf Höhe der Kohlstattstraße 25 verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen.

Dabei kollidierte er zunächst mit einem Laternenmasten, fuhr diesen um und krachte anschließend nahezu ungebremst frontal in die linke Fahrzeugseite eines Pkw, der in der Hofeinfahrt geparkt war. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der geparkte Wagen – er gehört einem 34-jährigen Holzkirchner – drei Meter nach hinten in den Gartenzaun und in eine Gartenhütte geschoben wurde, die massiv beschädigt wurden.

Der Hyundai-Fahrer verletzte sich nur an der Nase. Schlimmer erwischte es seine Beifahrerin (47), die einen Ellenbogenbruch erlitt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 50 000 Euro. Die Front des Hyundai wurde komplett zerstört. Auch der Wagen des Holzkirchners war nicht mehr fahrbereit.

