49-Euro-Ticket: Bayerische Regiobahn verzeichnet bis zu 20 Prozent mehr Fahrgäste

Von: Jonas Napiletzki

Gut gefüllt: Die Züge der BRB, hier am Bahnhof in Gmund, sind einen Monat nach dem Start des Deutschland-Tickets stark ausgelastet. © Thomas Plettenberg

Nach einem Monat Deutschland-Ticket ist in den Zügen der BRB und in den Bussen des RVO eine Zunahme der Fahrgäste erkennbar.

Landkreis – Einen Monat nach dem Start des deutschlandweit gültigen 49-Euro-Tickets hat die Bayerische Regiobahn (BRB) knapp 3000 Tickets verkauft. Verglichen mit den Zahlen des Neun-Euro-Tickets ist das wenig: Damals hatte die BRB schon vor dem Start 26 000 Karten verkauft. Trotzdem ändert sich mit dem Deutschland-Ticket die Nutzung des ÖPNV, wie aus einer Zwischenbilanz von BRB-Sprecherin Annette Luckner hervorgeht. Auch die DB, im Landkreis zuständig für die Busse des Regionalverkehr Oberbayern (RVO), sieht im Deutschland-Ticket „ein starkes Argument“, vom Auto umzusteigen, liefert jedoch keine regionalen Zahlen.

Allein mit den bisher verkauften Tickets habe sich die Zahl der bisherigen Abonnenten mehr als verdoppelt, sagt Luckner. „Jeden Tag kommen etwa fünf bis zehn neue Anträge dazu.“ Rund 2000 der 3000 Tickets seien im Oberland verkauft worden, der Rest entfällt auf die übrigen Netze des Unternehmens. Das Vor-Corona-Niveau der Passagierzahlen sei damit „definitiv wieder erreicht“ und je nach Strecke um zehn bis 20 Prozent überboten. Schon jetzt gebe es auf hochfrequentierten Strecken Kapazitätsprobleme, berichtet Luckner. Betroffen seien insbesondere Fahrradausflugsziele. Pläne für eine verbilligte Fahrradmitnahme „bereiten uns Sorge“, ergänzt Luckner – schließlich könne die BRB ihre Kapazitäten nicht einfach erhöhen. Nicht nur die Zahl der Züge, sondern auch die Bahnsteiglängen und eingleisige Strecken seien „begrenzende Faktoren“. Zudem sei die BRB vom Arbeitskräftemangel betroffen.

Trotz Kapazitätsengpässen: BRB freut sich über Zuspruch

Nichtsdestotrotz wertet Luckner das Deutschland-Ticket als „sehr gut“ angenommen; die BRB freue sich darüber auch aus politischen Gründen: Je größer der Erfolg, desto größer sei die Wahrscheinlich, dass die „stiefmütterliche Behandlung“ des ÖPNV ein Ende finde. „Es werden sicher noch mehr Fahrgäste auf das Deutschland-Ticket umsteigen“, prognostiziert die BRB-Sprecherin. Das Ticket biete ein „preislich definitiv überlegenswertes Angebot“.

Ähnliches berichtet eine Sprecherin der DB, die von einer stetigen Zunahme an Reisenden ausgeht. Nicht nur in Norddeutschland in Küstennähe, sondern auch in die Berge würden an Wochenenden, Feiertagen und insbesondere in den Ferienzeiten nun deutlich mehr Menschen mit dem Bus fahren.

Kein Chaos wie beim 9-Euro-Ticket erwartet

Die Wochenenden zählen gerade bei schönem Wetter freilich nicht nur bei den RVO-Bussen, sondern auch bei den Zügen der BRB zu „stark frequentierten Zeiten“, betont Luckner. Das bringt auch Herausforderungen mit sich. So werbe die BRB dafür, Randzeiten zu nutzen. „Doch das klappt nur bedingt“, räumt Luckner ein. Ebenfalls schwierig: Das Deutschland-Ticket ist laut der Sprecherin nicht überall einheitlich; mancherorts könnten Passagiere kostenlos ein Fahrrad mitnehmen, „und ein paar weitere Ausnahmen gibt es in dem ein oder anderen Verbundgebiet“. Schon jetzt führe die Fahrradmitnahme aber immer wieder zu Konflikten.

„Extrem schwierig wird es, wenn zum Beispiel wegen eines Wetterumschwungs plötzlich alle zeitgleich mit dem Zug nach Hause wollen – dann sind wir chancenlos“, sagt Luckner. Mit „Szenen wie beim 9-Euro-Ticket“ rechne die BRB aber nicht: Anders als in dem Zeitraum von drei Monaten sei der Andrang nun „hoffentlich besser verteilt“. nap