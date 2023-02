A8 am Irschenberg: BMW brennt komplett aus

Von: Katrin Hager

Teilen

In der Leitzachsenke auf der A8 in Richtung München kurz nach der Ausfahrt Irschenberg (Archivbild) brannte am Samstagmorgen ein BMW aus. Es kam zu Stau. © Thomas Plettenberg

Feuerwehreinsatz auf der Autobahn: Ein BMW ist am Samstagmorgen auf der A8 bei Irschenberg ausgebrannt.

Irschenberg – Ein BMW hat am Samstagfrüh auf der A8 bei Irschenberg Feuer gefangen und brannte komplett aus. Wie die Polizei berichtet, waren drei Personen in dem BMW mit österreichischer Zulassung gegen 7.20 Uhr in Richtung München unterwegs. In der Leitzachsenke am Ende der Gefällstrecke nach der Anschlussstelle Irschenberg begann der Pkw plötzlich aus dem Motorraum zu qualmen.

Der 63-Jährige Fahrer konnten sein Fahrzeug noch nach rechts von der Fahrbahn lenken, alle Insassen verließen den Wagen. Kurz darauf stand der BMW bereits voll in Flammen.

Stau nach Lösch- und Bergungsarbeiten

Die Feuerwehr Irschenberg rückte mit rund 20 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen aus und konnte den Brand laut Polizeibericht schnell ablöschen. Verletzt wurde niemand. Auch die Autobahnpolizei sowie die Autobahnmeisterei waren im Einsatz.

Der Sachschaden an dem BMW, der nur noch Schrottwert haben dürfte, liegt bei rund 20.000 Euro. Ein örtliches Abschleppunternehmen wurde zur Bergung mittels Kran hinzugezogen.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung München auf einen Fahrstreifen verengt werden. Zusammen mit dem Wintereinbruch führte dies zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen – der Rückstau reichte bis fast zur Anschlussstelle Bad Aibling zurück und löst sich nur langsam auf.