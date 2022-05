A8/Holzkirchen - Frau (82) fährt auf Baustellen-Anhänger - Langer Stau

Von: Christian Masengarb

Stau auf der A8 bei Holzkirchen in beide Richtungen - Offenbar Unfall Richtung München © Karl-Josef Hildenbrand

Eine 82-Jährige ist am Freitag leicht verletzt worden, als sie auf der A 8 bei Holzkirchen mit ihrem VW auf einen Anhänger der Verkehrssicherung aufgefahren ist.

Update, 17.28: Langer Stau auf der A 8 - Frau (82) fährt auf Anhänger eines Bauunternehmens

Holzkirchen – Eine 82-Jährige aus dem Landkreis München ist am Freitagnachmittag leicht verletzt worden, als sie auf der A 8 bei Holzkirchen mit ihrem VW auf einen Anhänger der Verkehrssicherung aufgefahren ist. Laut Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr. Die Frau fuhr auf der rechten Spur Richtung München, als sie kurz vor der Abfahrt Holzkirchen nach aktuellem Ermittlungsstand zu weit nach rechts auf den Standstreifen kam. Dort kollidierte sie mit dem Anhänger einer Baufirma, der die Arbeiten auf der Fahrbahn absicherte.



Die Wucht des Aufpralls warf den VW der 82-Jährigen auf die linke Seite, auf der er nach einigen Meter zum Liegen kam und den mittleren und rechten Fahrstreifen blockierte.



Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt, konnte sich aber mit Hilfe von Ersthelfern selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.



Das Fahrzeug der Unfallverursacherin und der Anhänger erlitten starke Schäden. Der Gesamtschaden beträgt rund 30 000 Euro. Neben der Autobahnpolizei Holzkirchen waren die Feuerwehren Weyarn und Holzkirchen im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr bis hinter die Anschlussstelle Weyarn.

Erstmeldung 16.02 Uhr: Stau auf der A8 bei Holzkirchen in beide Richtungen - Offenbar Unfall Richtung München

Holzkirchen - Auf der A8 staut sich der Verkehr in der Nähe der Anschlussstelle Holzkirchen derzeit in beide Richtungen. Nach ersten Berichten ist dafür in Richtung München auch ein Unfall verantwortlich. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Laut Google Maps staut sich der Verkehr bis hinter die Abfahrt Weyarn. In Richtung Salburg reichen die Verkehrsbehinderungen bis hinter die Anschlussstelle Hofoldinger Forst. Wir berichten Genaueres, sobald es bekannt wird.

