A8/Holzkirchen: Mann (63) fährt an Verengung auf Baustellen-Lkw

Von: Christian Masengarb

Wie kam es zu dem tragischen Unfall? Das versucht nun die Polizei zu ermitteln. © Karl-Josef Hildenbrand

Ein 63-Jähriger ist am Samstag an der Spurverengung auf der A8 vor der Abfahrt Holzkirchen auf ein Baustellenfahrzeug gefahren, statt auf eine andere Spur zu wechseln.

Holzkirchen - Bei einem Unfall auf der A8 Richtung Salzburg ist am Samstag ein 63-Jähriger aus Geesthacht bei Hamburg kurz vor der Abfahrt Holzkirchen verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 13.50 Uhr in seinem Honda auf der linken der drei Spuren der A8, kurz bevor sich diese wegen der Bauarbeiten an der Anschlussstelle Holzkirchen auf zwei Spuren verengt. An der Verengung rund einen Kilometer vor der Abfahrt bog er nicht auf eine der weitergeführten Spuren ein, sondern fuhr aus bislang ungeklärten Gründen auf einen Lkw mit Verkehrssicherungsanhänger der Baufirma, der die Baustelle vor dem fließenden Verkehr schützte.

Im Lkw saß zum Unfallzeitpunkt niemand. Der 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Abklärung ins Krankenhaus.

Sowohl der Verkehrssicherungsanhänger als auch der Honda des Unfallverursachers wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren und abgeschleppt wurden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Da sich der Verkehr an dieser Stelle zu dem Zeitpunkt ohnehin gestaut hatte und die Spur sowieso gesperrt war, entstanden durch die rund einstündigen Bergungsarbeiten keine zusätzlichen Verkehrsbehinderungen.

Vor Ort waren neben der Polizei die Feuerwehr Otterfing sowie die Autobahnmeisterei Holzkirchen, zur Hilfeleistung und Unfallstellensicherung.

