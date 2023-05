A8 bei Holzkirchen: Polizei stoppt Betrunkenen aus Wolfratshausen mit über 1,8 Promille

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Autobahnpolizei Holzkirchen hat einen jungen Fahrer mit über 1,8 Promille aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Schlangenlinien, unkontrollierte Spurwechsel und Geschwindigkeiten zwischen 40 und 150 km/h: Mit über 1,8 Promille hat die Polizei einen Autofahrer auf der A8 gestoppt.

Holzkirchen – Durch seine unsichere Fahrweise ist ein betrunkener Autofahrer auf der A8 bei Holzkirchen aufgeflogen. Der 26-Jährige aus dem Raum Wolfratshausen habe am frühen Sonntagmorgen das Aufsehen eines Zeugen erregt, der die Beamten gegen 4.50 Uhr umgehend verständigt habe, berichtet ein Sprecher der Autobahnpolizei Holzkirchen. Der aufmerksame Verkehrsteilnehmer berichtete der Mitteilung zufolge von unkontrollierten Spurwechseln; der Fahrer sei zwischen den Fahrstreifen hin und hergependelt und habe stellenweise eine Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h erreicht. „Dann war er mit circa 40 km/h auf dem Standstreifen unterwegs, was eine zusätzliche Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer darstellte“, erklärt der Polizeisprecher weiter. Zudem sei das Auto in Fahrtrichtung München nur mit Tagfahrlicht beleuchtet gewesen - die Rücklichter waren ohne Funktion.

Atemalkohol über 1,8 Promille

Die Polizei stoppte den betreffenden Wagen wenig später in einer Pannenbucht führte eine Verkehrskontrolle durch. „Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mit seinem Atemalkoholwert deutlich über dem erlaubten Promillewert lag.“ Ein Atemalkoholtest habe über 1,8 Promille ergeben.

In der Folge nahm die Polizei den Fahrer fest und brachte ihn zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, das mit einem Entzug der Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe geahndet werde, kündigt der Sprecher an. Abschließend appelliert er an an alle Verkehrsteilnehmer, sich bewusst zu machen, dass Alkohol und Autofahren eine äußerst gefährliche Kombination sei. „Der Vorfall auf der A8 zeigt deutlich, welche Risiken damit verbunden sind und wie schnell sich eine vermeintlich harmlose Fahrt in eine lebensbedrohliche Situation verwandeln kann.“

Polizei appelliert: Beleuchtung überprüfen

Auch weist die Polizei auf die potenzielle Gefahr hin, die mit dem Fahren nur mit Tagfahrlicht in den Nachtstunden verbunden ist. „Insbesondere sollten Fahrer darauf achten, dass bei manchen Fahrzeugmodellen die Rücklichter in diesem Modus möglicherweise nicht aktiviert sind.“ Vor Fahrtantritt solle die Beleuchtung überprüft werden und sichergestellt werden, dass alle Lichter einwandfrei funktionieren. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, um Unfälle zu vermeiden und das Risiko von Gefahrensituationen zu reduzieren.

Nicht betrunken, aber ebenfalls gefährlich, war kürzlich ein Lkw-Fahrer zwischen Brunnthal und Holzkirchen unterwegs. Auch seine Fahrt endete abrupt mit einer Polizeikontrolle.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.