Schwerer Unfall: A8 in Richtung München komplett gesperrt - Dauer der Sperre nicht absehbar

Ein schwerer Unfall hat sich Dienstagabend auf der A8 zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst ereignet. Die Autobahn ist in Richtung München gesperrt.

Update 21.50 Uhr: Die A8 ist weiterhin zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst in Richtung München gesperrt. Es staut sich aktuell ab Weyarn. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Erstmeldung: Schwerer Unfall: A8 in Richtung München komplett gesperrt

Holzkirchen - Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich der schwere Unfall zwischen den Anschlussstellen Holzkirchen und Hofoldinger Forst. Aktuell (Stand 20.26 Uhr) ist die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt.

A8 in Richtung München komplett gesperrt - Dauer der Sperre nicht absehbar

Wie lange die A8 in diesem Bereich gesperrt ist, ist laut Polizei noch nicht abzusehen. Die Pollizei ruft dazu auf, den Bereich zu umfahren und der Umleitungsbeschilderung zu folgen. Die Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind bereits in großer Anzahl an der Unfallstelle eingetroffen, die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen laufen derzeit.

mm/tz

Immer wieder kracht es auf der A8 - mit teils erheblichen Auswirkungen auf den Verkehr.