Nahe Holzkirchen und A8: BMW-Kinderrad und Stiefelchen liegen am Wegesrand - Polizei sucht Umgebung ab

Auf einem Wanderweg bei Holzkirchen wurde ein herrenloses Kinderfahrrad gefunden. Aktuell wird die Gegend abgesucht. Die Polizei geht nicht von einem Vermisstenfall aus.

Der Polizei wurde am Donnerstag (3. September) ein mysteröser Fund nahe der A8 im Gemeindegebiet Holzkirchen mitgeteilt.

Ein BMW-Kinderrad nebst einem Paar Kinderwanderschuhe lagen am Wegesrand eines Wanderwegs parallel zur A8.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht die Umgebung ab.

Update, 16.10 Uhr: Die Polizei Holzkirchen meldet aktuell: „Aufgrund des Presseberichts meldete sich eine junge Mutter bei der Polizeiinspektion Holzkirchen und gab an, dass sie das Fahrrad an der Örtlichkeit stehen ließ. Sie hatte sich keine Gedanken um die möglichen Folgen gemacht. Die Polizei bedankt sich bei der Presse für die schnelle Weitermeldung, so konnte der Fall schnell und glücklich geklärt werden.“

Erstmeldung, 15.01 Uhr: Holzkirchen - Am Donnerstag gegen 12.50 Uhr erhielt die Polizei Holzkirchen die Mitteilung über ein am Waldrand liegendes Kinderfahrrad. Es handelt sich dabei um ein BMW-Kinderrad für etwa Drei- bis Vierjährige, Farbe silberblau, pinker Korb mit Blumen. Direkt daneben wurde ein Paar braune Kinderwanderschuhe gefunden. Die Örtlichkeit befindet sich auf dem Forst-/Wanderweg entlang der BAB A8 zwischen Unterdarching und der Tankrastanlage Holzkirchen Nord.

Mysteriöser Fund auf Wanderweg nahe Holzkirchen und A8: BMW-Kinderrad und Wanderstiefel

Die Polizei bittet um Mitteilung, ob jemand seine Utensilien vermisst. Aktuell wird die Örtlichkeit im näheren Umfeld von einigen Polizeikräften durchsucht, es ist nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht von einer Vermissung oder ähnlichen Gefahrensituationen auszugehen. Rückmeldungen werden unter Telefon 08024 / 90740 erbeten. sh

