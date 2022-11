Erstes „Unverpackt“-Geschäft im Landkreis: „Abfüllerei“ startet mit vollem Laden

Von: Andreas Höger

Nur so viel, wie gebraucht wird: Bei der Eröffnung der „Abfüllerei“ in der Münchner Straße am Samstag bediente Vorständin Heidi Fries Kundin Hildegard Huil aus Otterfing. © Thomas Plettenberg

Einkaufen ohne Verpackung: Nach einem halben Jahr intensiver Vorbereitung ist aus dem Idealismus einiger Gleichgesinnter ein Laden mit Umsätzen geworden. Die „Abfüllerei“ Holzkirchen, der erste Unverpackt-Laden im Landkreis, hat eröffnet. Die Euphorie ist groß, das Marktumfeld schwierig.

Holzkirchen – Heidi Fries steckt voller Glücksgefühle. Am Samstag (12. November) erfüllte sich ein Plan, an dem sie mit 14 Mitstreitern einige Monate hartnäckig und mit viel Aufwand gearbeitet hat. Die Eröffnung der „Abfüllerei“, eines kleinen Großmarkts, der bewusst auf Verpackungen verzichtet und ganz auf Bio setzt, lockte den ganzen Tag über viele Neugierige in die nagelneuen Verkaufsräume an der Münchner Straße (ehedem Hafnerei). „Die Stimmung war grandios“, schwärmt Fries, die neben Sabine Kamin als Vorständin der Genossenschaft „Holzkirchen unverpackt“ fungiert, die den Laden trägt.

Das Sortiment ist breit aufgestellt. Auf einer Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern warten 700 Produkte in Gläsern, Körben oder Säcken darauf, in die von Kunden mitgebrachten Behältnisse gepackt zu werden. „Wir sind ein kleines Kaufhaus mit Lebensmitteln, Haushaltswaren und Kunsthandwerk“, sagt Fries. Neben der Bio-Qualität setzt das Team auf regionale Herkunft des Sortiments. Am Eröffnungstag griffen die Kunden gerne zu.

Zu Live-Musik und Trommelklängen „hat es den ganzen Tag gebrummt“, freut sich Fries. „Sie haben uns den Laden fast leergekauft.“ Viel positives Feedback habe das Team bekommen. Überrascht seien viele Gäste gewesen, dass die Preise nicht so waren wie offenbar von vielen erwartet. „Wir müssen die Preise so kalkulieren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben“, weiß Fries. Andererseits habe man gespürt, dass die Kunden bereit seien, für Reis aus Dachau mehr zu zahlen als für Reis aus China. „Regionalen Produkte wird wieder ein Mehrwert zugesprochen“, glaubt die Holzkirchnerin.

Bei den Öffnungszeiten geht die „Abfüllerei“ während der ersten Monate in die Vollen: werktags von 9 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, samstags bis 16 Uhr. Das soll bis Februar so bleiben, sagt Fries: „Wir wollen herausfinden, wo die Stoßzeiten liegen.“ Denn auf Dauer muss der Laden auch genau auf Personalkosten achten. Fünf Festangestellte werden aktuell von zehn freiwilligen Mitarbeitern unterstützt. Überraschend abgesprungen ist Geschäftsführerin Doris Kordon. „Wir sind wieder auf der Suche“, sagt Fries. Kordon bleibe dem Projekt freundschaftlich verbunden.

Dass „Unverpackt“-Läden in der Region, etwa in Zorneding, Bad Tölz und Wolfratshausen, aufgrund einbrechender Umsätze derzeit große Probleme haben, macht Fries keine Angst. Sie setzt auf das breite Sortiment, die gute Lage und als Frequenzbringer vor allem auf das kleine Tagescafé (20 Plätze). „Wir werden auch Mittagstisch anbieten“, kündigt Fries an. „Wir glauben, dass wir so Laufkundschaft hereinbekommen.“ Zur Stammkundschaft dürften die 149 Genossenschaftsmitglieder zählen, die Anteile zu je 150 Euro gezeichnet haben.

Die Genossenschaft sieht ihr Engagement nicht auf die „Abfüllerei“ beschränkt. Im Seminarraum, ebenfalls vom Vermieter zur Verfügung gestellt, sind Buchlesungen oder kleine Kochkurse geplant. „Uns geht’s darum, ein Bewusstsein zu wecken für den Umgang mit Lebensmitteln und für Nachhaltigkeit zu werben“, sagt Vorständin Fries. Ein „kleiner Bio-Großmarkt“ (Fries), der ohne Verpackungen auskommt, sei dafür ein schönes Beispiel, das gut zu Holzkirchen passe: „Ich bin sehr optimistisch, dass das hier klappt.“

