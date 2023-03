„Abfüllerei“ findet keinen Geschäftsführer: Kräfte der Gründer schwinden

Von: Andreas Höger

Bei der Eröffnung der „Abfüllerei“ im November 2022 bediente Vorständin Heidi Fries die Kunden. Anders als geplant, muss sie immer noch im Laden arbeiten. © Thomas Plettenberg

Die Euphorie des Starts ist verflogen. Vier Monate nach der Eröffnung hat die „Abfüllerei“, der erste Unverpackt-Laden Holzkirchens, noch immer keinen Geschäftsführer gefunden. Die ehrenamtlichen Gründer müssen im Laden aushelfen, die Kräfte schwinden. Immerhin: Die Geschäfte laufen ganz gut.

Holzkirchen – Die Retterin schien nahe. „Für ein paar wunderbare Tage“, sagt Heidi Fries (56), Co-Vorständin der Genossenschaft „Holzkirchen unverpackt“, hatte endlich eine Geschäftsführerin für die „Abfüllerei“ und das angeschlossene Café ihren Einstieg zugesagt. Auf die Erleichterung, die Verantwortung für das Tagesgeschäft abgeben zu können, folgte Ende Februar der Schock: Die Kandidatin zog aus gesundheitlichen Gründen zurück. Schon im Herbst war eine erste Geschäftsführerin überraschend abgesprungen.

„Wir müssen also weitermachen“, sagt Fries – und meint damit, dass sie selber und Co-Vorständin Sabine Kamin (47) ehrenamtlich Verkaufsdienst schieben und das Geschäft managen. „Es war aber nie geplant, dass wir im Laden stehen“, betont die 56-Jährige. Beide haben Vollzeitberufe, Fries etwa praktiziert als Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Das Duo hatte sich bei der Gründung der Genossenschaft und dem Aufbau des Ladens in der Münchner Straße ein Jahr lang federführend ins Zeug gelegt. Nach dem Betriebsstart Anfang November sollte eine festangestellte Geschäftsführerin und Ladenleiterin (25 Wochenstunden) übernehmen und mit den ehrenamtlichen Vorständinnen Fries und Kamin ein Führungstrio bilden. „Das Budget für die Stelle ist da“, versichert Fries.

Nach der intensiven Gründungszeit jetzt die Doppelbelastung Beruf und „Abfüllerei“: Fries und Kamin fühlen sich ausgebrannt. „Wir haben viel Kraft investiert in dieses wunderbare Projekt“, sagt Fries, „aber Ende Januar war ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Jetzt muss was passieren, sonst gehen wir vor die Hunde.“ Fünf Teilzeitkräfte (Mini-Jobber) und drei Ehrenamtliche teilen sich derzeit die Arbeit. „Weitere Unterstützung, am besten ehrenamtlich, wäre sehr willkommen.“ Am dringendsten gesucht aber bleibt die Frau oder der Mann für die Geschäftsführung. „Wer Kreativität mitbringt und ein gutes Gefühl für Menschen hat, kann das bei uns voll ausleben“, sagt Fries.

Das Geschäft im Unverpackt-Bioladen selber ist gut angelaufen. „Die Umsätze stimmen, auch wenn Luft nach oben ist“, sagt die 56-Jährige. Nach vier Monaten zeichnet sich ab, dass Obst und Gemüse, Linsen und Müsli sowie Knabbereien und Süßigkeiten gut nachgefragt sind. Zurückhaltend sind die Kunden laut Fries noch bei Molkerei-Produkten. Getragen wird der Umsatz von Stammkunden. Laufkundschaft kommt noch zu wenig durch die Tür.

„Wir sind ein wetterfühliger Laden“, hat Fries festgestellt, „ist es kalt und regnerisch, kommen weniger Kunden als bei Sonnenschein.“ Ihre Hoffnungen ruhen auf einem sonnigen Frühling und auf der Zugkraft der Café-Terrasse. Schon jetzt sei das Café ein wichtiger Umsatzbringer und locke Kundschaft auch in den Laden, verrät Fries.

Die „Abfüllerei“ hat an allen Wochentagen (auch samstags) geöffnet. Trotz der Personal-Engpässe will das Team daran festhalten – aus Sorge, ein Schließtag könnte auf den Umsatz durchschlagen. So fordernd die Aufgabe aktuell auch sei, „wir sind weit davon entfernt, das Projekt aufzugeben“, sagt Fries.

