„Abfüllerei“ startet im Sommer

Von: Andreas Höger

Im Juli ist Eröffnung: Der erste Unverpackt-Laden des Landkreises hat eine gute Adresse im Holzkirchner Ortskern gefunden. Um die Finanzierung zu erleichtern, startet jetzt eine Crowdfunding-Aktion. Unser Bild entstand vor dem Laden in der Münchner Straße und zeigt (v.l.) Sabine Kamin und Heidi Fries, beide Vorstände der neu gegründeten Genossenschaft, sowie Sara Fries vom Aufsichtsrat. © Thomas Plettenberg

In die ehemalige Hafnerei an der Münchner Straße in Holzkirchen zieht wieder Leben ein: Die „Abfüllerei“, ein Unverpackt-Laden, getragen von einer jungen Genossenschaft, eröffnet im Juli. Angekündigt sind ein „kleiner Bio-Großmarkt“ und ein Tagescafé.

Holzkirchen – Lebensmittel und Haushaltswaren einkaufen, ohne Verpackung wegwerfen zu müssen: Das Konzept von Unverpackt-Läden erfreut sich wachsender Beliebtheit – und kommt jetzt nach Holzkirchen: Die „Abfüllerei“, getragen von einer jungen Genossenschaft, eröffnet im Juli in der Münchner Straße. Angekündigt sind ein „kleiner Bio-Großmarkt“ und ein Tagescafé.

Lebensmittel ohne Plastik - die alte Idee macht wieder Schule

Die Geschäftsidee klingt modern. Lebensmittel nach Gewicht zahlen, eigene Behälter mitbringen, kein Plastik drumherum. So aber war’s früher schon in den Tante-Emma-Läden, als nicht überall riesige Supermärkte den Konsum befeuerten. „Unsere Abfüllerei will dieses Konzept wieder neu mit Leben füllen“, sagt Heidi Fries.

Erster Versuch unweit des Bahnhofs scheiterte an der Pacht

Die Holzkirchnerin (55) hat sich dafür im Vorjahr mit Gleichgesinnten zusammengetan und die mühsame Gründung einer Genossenschaft nicht gescheut (wir berichteten). In der Münchner Straße 27 fand sich ein zentral gelegenes Ladenlokal mit großen Schaufenstern. „Der Standort ist gut“, sagt Fries. Der Laden ist zwar noch eine Baustelle, eine Geschäftsführerin wird noch gesucht und aktuell startet ein Crowdfunding, um das Startkapital aufzubessern. Doch Fries und Co-Vorständin Sabine Kamin (46) haben sich festgelegt: Im Juli wird eröffnet.

Vermieter schultert notwendigen Umbau

Ein kleiner Rückschlag war im Sommer 2021 wegzustecken, als sich Pläne zerschlugen, Räume am Bahnhof mieten zu können. „Das war zu teuer“, sagt Fries. Bürgermeister Christoph Schmid tröstete mit dem Tipp, beim Besitzer der ehemaligen Hafnerei nachzufragen. „Und mit ihm sind wir schnell einig geworden“, freut sich Fries. Als Vermieter finanziert er sogar den Umbau des künftigen Ladens (100 Quadratmeter), mit Toiletten für Mitarbeiter und Gäste. Der Zugang erfolgt über eine Treppe mit Rampe an der Seite des Gebäudes; vom Laden oder über einen separaten Eingang an der Straßenseite ist das Tagescafé anzusteuern. „Wir freuen uns auf eine hochwertige Siebträger-Maschine und einen Barista-Kurs“, sagt Fries.

Breite Palette an Waren in Bio-Qualität und aus der Region

Das Laden-Sortiment umfasst lose Lebensmittel, Haushaltswaren, Toilettenartikel und Handwerksprodukte – alles möglichst ohne Verpackung, in Bio-Qualität und aus der Region. „Ziel ist, ein breites Publikum anzusprechen“, sagt Fries. Preislich habe man den Ehrgeiz, Bio-Läden zu unterbieten. Das Startkapital stellt die Dachorganisation zur Verfügung, die „Holzkirchen-Unverpackt eG“. Über 100 Teilhaber haben Anteile zu je 150 Euro gezeichnet. „Manche gleich zehn Anteile“, berichtet Fries. Zwei Drittel der Teilhaber wohnen in Holzkirchen, ein Drittel in der Umgebung.

Crowdfunding-Aktion ist angelaufen

Das Startkapital wird nicht lange auf der Bank liegen. „Das Inventar, das wir brauchen, ist hochpreisig“, sagt die Co-Vorständin. Regale, Behältnisse, Kühlschränke sind zu bezahlen. Den Aufwand schätzt Fries auf 60 000 Euro. „Dazu kommen rund 30 000 Euro für die Erstausstattung mit Waren.“ Eine Crowdfunding-Aktion, die noch bis 17. April auf dem Online-Portal Startnext läuft, soll weitere Mittel in die Kasse spülen. Geplant ist zudem, Patenschaften für Spezialbehälter zu vergeben.

Dritter Vorstandsposten soll eine Teilzeitstelle sein

Personell gilt es, das zweiköpfige Vorstandsteam auf ein Trio zu erweitern. „Den dritten Vorstandsposten sollte jemand mit Fachwissen besetzen“, sagt Fries. Mit einer Bewerberin für diese Teilzeitstelle sei schon ein Gespräch vereinbart. Für den Ladendienst sollen weitere Teilzeitkräfte angestellt werden. „Und wir haben Freiwillige, die unentgeltlich mithelfen“, betont Fries.

Gewinne will die Genossenschaft direkt in den Laden stecken. Auf lukrative Dividenden dürfen Teilhaber also nicht hoffen. „Uns geht’s um die Idee, der Konsumgesellschaft mit ihrer Wegwerf-Unkultur etwas entgegenzusetzen“, sagt Fries. Läuft der Laden, will die Genossenschaft nächste Projekte anpacken. Man überlege, einen Lieferdienst mit Lastenfahrrädern anzubieten, sagt Fries. Ebenfalls angedacht: Ein Leihlager für Gartengeräte: „Damit nicht jede Garage mit den gleichen Geräten vollgestopft ist.“