Kogelfest in Holzkirchen kurzfristig abgesagt - Feuerwehr kündigt Ersatz an

Wie schade! Das vielleicht schönste „Waldfest“ von allen fällt heuer aus. Die Feuerwehr hat das Kogelfest in Holzkirchen abgesagt – kündigt aber Ersatz an.

Holzkirchen– Die Holzkirchner Feuerwehrler bedauern, dass sie das Kogelfest in diesem Jahr absagen müssen. „Die eindeutig negativen Wetterprognosen für das kommende Wochenende lassen leider keine andere Entscheidung zu“, teilt die Wehr mit. Das Kogelfest 2019 hätte eigentlich am Samstag, 13. Juli, stattfinden sollen. Doch auch für den Verschiebetermin am Sonntag, 14. Juli, schaut’s nicht besser her, die Feuerwehr als Veranstalter zog deshalb die Konsequenzen - wie auch der Skiclub Kreuth, der sein Waldfest verschoben hat.

Kogelfest 2019 abgesagt - aber im Herbst gibt‘s ein Weinfest in Holzkirchen

Gesellig gefeiert werden soll heuer aber schon noch. Die Feuerwehrler stecken nämlich bereits in der Planung für ihr großes Weinfest. Es findet am Samstag, 5. Oktober 2019, statt - und das bei jedem Wetter. Das Weinfest steigt in der Fahrzeughalle im Feuerwehrhaus. Das Weinfest hatte die Feuerwehr vor fünf Jahren extra gegründet, weil sie zum Kogelfest schon oft Pech mit dem Wetter hatte.

ag