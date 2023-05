Abschied von einer Holzkirchner Institution: Hanne Hartl schließt nach fast 50 Jahren

Es ist ausverkauft: Hanne Hartl hat ihren Laden an der Tegernseer Straße geschlossen. Schwergefallen ist ihr der Abschied nicht – ihrer Stammkundschaft schon. © Erika Hennig

Sie hatte nicht nur Kunsthandwerk, sondern auch ein offenes Ohr: Hanne Hartls Laden war in Holzkirchen eine Institution. Nun hat sie geschlossen.

Holzkirchen – Die Schaufenster leer, auch der Laden selbst leergeräumt – doch was am meisten fehlt: Hanne Hartl steht nicht mehr hinter dem mit Glückwunschkarten, Schlüsselanhängern, Geschirrtüchern und Bettwäsche bestückten Tisch, auf dem fast immer auch ein Blumenstrauß Platz fand. Den in ganz Holzkirchen am stärksten von der Persönlichkeit seiner Inhaberin geprägten Laden gibt es nicht mehr. Nach fast 50 Jahren an drei Standorten, zuletzt 22 Jahre gegenüber dem Gasthof Alte Post, hat Hartl ihr Geschäft „Kunst & Wohnen“ aufgegeben.

Eine Ära in der Marktgemeinde ist zu Ende gegangen, sagen viele im Ort. Und sie werden die aufmunternden Gespräche mit der vielgereisten Ladeninhaberin vermissen, die für viele Stammkunden einfach nur „die Hanne“ war. Auch der Plausch der Kunden untereinander wird fehlen. „Kunst & Wohnen“ war eben mehr als ein Laden für den Erwerb nicht zwingend notwendiger Dinge, für Kunstvolles und Schönes. Es war ein beliebter Treffpunkt.

„Es ging mir darum, für die Leute da zu sein“

Hanne Hartl wollte es so. „Es ging mir darum, für die Leute da zu sein und ihnen etwas zu geben“, beschreibt sie ihre Geschäftsidee. Dasein hieß für sie nicht nur kompetente Beratung beim Verkauf, sondern auch Zuhören, wenn eine Kundschaft sich etwas von der Seele reden wollte. „Das hat sich im Lauf der Zeit so entwickelt.“ Sobald sie zu Hause war, sei aber vergessen gewesen, was ihr so alles über den Ladentisch anvertraut wurde.

Begonnen hat es im Dezember 1973. Bei zwei Firmen hatte Hartl zuvor Erfahrungen als Buchhalterin gesammelt. „Wenn ich mich schon beruflich engagiere, will ich es nur noch für mich selber machen“, sagte sie sich eines Tages und gründete „Kunst & Wohnen“. Zunächst war der Laden auf Inneneinrichtung spezialisiert. Bei Hartl gab es Designersofas vom Feinsten und hochwertige Leuchten. Bald kamen Kunstausstellungen und Lesungen hinzu. Als sie Anfang 30 war, starb überraschend ihr Mann, der sie beim Aufbau des Ladens tatkräftig unterstützt hatte. Sie war plötzlich auf sich allein gestellt.

Nach 20 Jahren zog Hartl ins benachbarte Kiene-Haus gegenüber der Gemeindebücherei und teilte sich dort sieben Jahre die Räume mit der Galerie des Malers Horst Hermenau, ehe sie ans südöstliche Ende des Marktplatzes wechselte. Kleinmöbel, Dekoartikel, Kerzen, Geschirr, edle Papiere – wer bei „Kunst & Wohnen“ ein werthaltiges Präsent, suchte, wurde fündig und musste auch nicht lange fragen, ob es als Geschenk verpackt wird. Hartl selbst bot es verlässlich an und wickelte das Mitbringsel liebevoll in Papier samt Schleife aus Zwirn oder Golddraht.

„Ich wollte den Zeitpunkt selbst bestimmen“

Doch nun ist Schluss. „Ich wollte den Zeitpunkt fürs Aufhören selbst bestimmen“, sagt die 71-Jährige, und der erschien ihr nun am passendsten. Den Räumungsverkauf machte sie nicht wie üblich mit „Alles muss raus“ am Schaufenster publik, sie sagte es ihrer Stammkundschaft einfach. Es machte auch so die Runde. Am letzten Betriebstag war das Geschäft ziemlich leer gekauft, der Laden innerhalb weniger Stunden besenrein geräumt. „Ich wollte, dass es schnell zu Ende ist“, sagt Hartl und fügt hinzu: „Ein wenig eigenartig war es schon, als ich die Tür zum letzten Mal zusperrte. Und schon tags darauf träumte ich, dass ich wieder im Laden stehe.“

Schwergefallen ist Hanne Hartl der Abschied von „Kunst & Wohnen“ dennoch nicht. „Ich bin froh, dass ich nun viel daheim sein kann. Ich war ja den ganzen Tag im Laden.“ Morgens fuhr sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad von Unterdarching nach Holzkirchen und radelte erst abends wieder heim. Grob geschätzt dürfte sie so an die 90 000 Kilometer auf dem Sattel zurückgelegt und die Erde damit mehr als zwei Mal umrundet haben. Jetzt hat sie viel Zeit für ihren Esel „Amigo“ und die Ziegen. Ihre Tiere – neben einer Katze gehören auch eine Gans und Hühner dazu – sowie ihr wilder Garten sind Hartl ans Herz gewachsen.

Paul Winterer