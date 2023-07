Oberland-Realschule Holzkirchen: Mehr gelernt als nur Schulstoff

Teilen

Festlich herausgeputzt hatten sich die Absolventen der Oberland-Realschule Holzkirchen zur Zeugnisverleihung am Freitag in der Turnhalle. Schulleiter Joachim Fischer (h.r.) und Stellvertreterin Birgid Heumann (l.) gratulierten. © Heidi Siefert

Sie haben mehr gelernt in ihrer Schulzeit als nur den Stoff: Das haben die Absolventen der Oberland-Realschule bei ihrer Abschlussfeier eindrucksvoll bewiesen. 33 haben eine Eins vorm Komma.

Holzkirchen – Ein von Konfettikanonen unterstütztes musikalisches „Feuerwerk“ und die Premiere des am Vortag fertiggestellten neuesten Beitrags der Filmklasse umrahmten am Freitag eine emotionale Abschlussfeier an der Oberland-Realschule Holzkirchen. Zu feiern galt es einen Schnitt von 2,64 und 33 Absolventinnen und Absolventen, die sich sogar über eine Eins vor dem Komma freuen dürfen. Zu feiern galt es aber auch „eine geile Rede der Schulsprecher“, wie es der sichtlich angetane Schulleiter Joachim Fischer in Anlehnung an Romina Wimmers imponierend vorgetragenes „Geile Zeit“ ausdrückte.

Egal ob Film, Technik, geplante und spontane musikalische Darbietungen oder Engagement über den Schulalltag hinaus – was dem Schulleiter sichtlich imponierte, war das, „was man bei uns offensichtlich auch lernt“. Dazu gehörte unter anderem, „etwas zu sagen, was Hand und Fuß hat“. So wie das Schülersprecher-Trio. Heidi Wagner hatte vorgelegt mit der Rückschau auf zehn Jahre, die sich am Ende gar nicht so ewig anfühlten, wie sie sich zu Beginn des Schullebens auftürmten – und irgendwann könne man sich grauhaarig und mit Tinnitus im Altersheim an die viel zu schnell vergangene Schulzeit zurückerinnern. Sonja Schwefel übernahm und betonte, wie sie Vielfalt und Individualität entwickelt hätten, aber gleichzeitig auch schnell gelernt hätten, „dass wir gemeinsam stärker sind“. Schließlich dankte Martin Nazari den Lehrern, dass sie nicht nur Wissen vermittelt hätten, sondern auch viel Inspiration. Er schloss mit dem Philosophen Ralph Waldo Emerson: „Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind Winzigkeiten im Vergleich dazu, was in uns liegt.“

„Bitte vergessen Sie nicht die Infrastruktur“

Welches Zitat Landrat Olaf von Löwis dem Jahrgang mit auf den Weg geben wollte, blieb offen. Dass die Technik ausgerechnet beim Abspielen der Videobotschaft des Landrats hakte und den Beitrag auf einen Stummfilm verkürzte, war eine Steilvorlage für Uwe Blanasch-Simon, der unmittelbar danach für den Elternbeirat sprach. „Bitte vergessen Sie nicht die Infrastruktur, das ist die Zukunft unserer Kinder“, appellierte er an Landkreis und Marktgemeinde. „Wir stehen im Wettbewerb. Dafür brauchen wir wettbewerbsfähiges Equipment.“ Den Lehrkräften, deren Leistung entscheidend für ein gutes Bildungs-Fundament sei, zollte er „ganz großes Lob“.

Sich nicht zu abhängig von digitalen Möglichkeiten zu machen, riet Schulleiter Fischer, der auch zu bedenken gab, dass hier von unterschiedlicher technischer Ausstattung bis zu starken Schwankungen, was den Internetzugang angehe, keine Chancengleichheit gewährleistet sei. „Es ist ein wichtiges Werkzeug, aber kein Ersatz für Lernen und interaktive Kommunikation“, ordnete der Schulleiter den Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. ein und riet nicht nur für die bevorstehende Ferienzeit, „auch einmal so ein Ding mit vielen Blättern“ zur Hand zu nehmen und sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu kommunizieren. Auf jeden Fall gebiete es immer die Höflichkeit, sich im Beisein anderer nicht mit dem Handy zu beschäftigen.

Auch Bürgermeister Christoph Schmid konnte sich einen Seitenhieb auf die durch Corona beschleunigte Digitalisierung nicht verkneifen: „Gratulation zum bestandenen Testversuch digitales Lernen“, schickte er seiner Rede voraus, in der er das Zeugnis mit einem Multifunktionswerkzeug verglich.