Achtung BOB-Pendler: Fahrplan ändert sich wegen Baustelle

BOB-Fahrer aufgepasst. Ab Dienstag ändert sich der Fahrbplan bis einschließlich Sonntag (15. März).

Landkreis - Baumaßnahmen der DB Netz AG führen in der Zeit von Dienstag, 18. Februar, bis Sonntag, 15. März, zu Fahrplanabweichungen bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB).



Betroffen sind einzelne Züge im Streckenabschnitt zwischen München und Holzkirchen. Teilweise kann die Haltestelle München/Donnersbergerbrücke nicht angefahren werden, und Zugfahrten beginnen beziehungsweise enden am Münchner Hauptbahnhof von beziehungsweise an den Gleisen 5 bis 26 anstatt am Starnberger Flügelbahnhof. Auf der Internetseite der BOB stehen Ersatzfahrpläne zum Download bereit.

mm