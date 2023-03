AELF bietet Landwirten Unterstützung: So läuft eine Entwicklungsberatung ab

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Arbeiten mit Gespür: Das Beraterteam des AELF mit (v.l.) Leiterin Elisabeth Kitzeder, Betriebswirt Michael Schnürch und Betriebswirtin Christina Mack. Nicht auf dem Bild ist Teammitglied und Betriebswirtin Simone Roll. Auch Kinder und Großeltern gefragt Viele Wege führen zum gleichen Ziel © Thomas Plettenberg

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) bietet Landwirten Hilfe bei der Hofübergabe und Generationenkonflikten. Diversifizierung ist besonders gefragt.

Landkreis – Das, was Urlauber als Idylle bezeichnen, ist im bayernweiten Vergleich eine Besonderheit. Fast nirgends sind Bauernhöfe kleiner strukturiert als im Landkreis Miesbach. Fast nirgends ist der Grünlandanteil höher, die Zahl der Rinder pro Betrieb niedriger und das Traditionsbewusstsein so hoch. Doch nicht immer sind Superlative ein Vorteil: Der Strukturwandel läuft hier zwar langsamer als im bayerischen Durchschnitt. Aber dennoch kämpfen viele Landwirte um den Erhalt ihrer Betriebe, suchen Nachfolger oder arbeiten zusätzlich außerhalb der Landwirtschaft.

Ihren Weg in die Zukunft müssen sie aber nicht allein bestreiten: Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen bietet Landwirten kostenlose Beratung zur Betriebsentwicklung. Dabei spielen nicht nur Kennzahlen und Kalkulationen eine Rolle. Auch ein sensibles Gespür für Familien ist wichtig. Sozioökonomische Beratung nennt das AELF das. „Die Kunst ist es, ökonomische und soziale Faktoren in Einklang zu bringen“, erklärt Elisabeth Kitzeder, die das Sachgebiet Bildung und Beratung für Landwirtschaft leitet.

Auch Kinder und Großeltern gefragt

In der Praxis, erklärt Beraterin Christina Mack, müssten dafür alle Entscheidungsträger und Betroffene an einem Tisch sitzen. „Vom Baby bis zur Oma.“ Am Ende entscheidet die Familie: Soll ein Hofladen entstehen, Urlaub auf dem Bauernhof, ökologische Landwirtschaft, ein neuer Stall oder andere Tiere? Die Möglichkeiten sind breit gefächert – und der Rat der Mitarbeiter individuell. Die Berater des AELF, die die Höfe vor Ort besichtigen, sind vom Fach: Im Team arbeiten mit Kitzeder die Betriebswirte Mack, Michael Schnürch und Simone Roll.

Letztere erklärt, Grundlage der Beratung sei eine Analyse der Ausgangssituation. Die Betriebe im Landkreis hätten eine durchschnittliche Größe von 24,5 Hektar – in Bayern liege der Wert bei 65. Gleichzeitig beträgt der Grünlandanteil – klassische Wiesen – laut Kitzeder rund 90 Prozent, in Bayern 34. „Das ist eine Besonderheit, aber auch ein begrenzender Faktor.“ Grünland sei rechtlich geschützt, Ackerbau ist nicht einfach so auf allen Flächen möglich. „Das schränkt die Entwicklungsmöglichkeiten ein.“ Da Hühner beispielsweise Getreide als Futter benötigen, könne auf die Tierart nicht einfach so in größerem Umfang umgestellt werden. Landwirtschaftliche Tierhaltung muss mit den vorhandenen Flächen zusammenpassen; der überwiegende Anteil an Futter müsse selbst produziert werden, führt Schnürch aus. Kitzeder fasst zusammen: „Dadurch bewahrt das Oberland sein Gesicht in der Landwirtschaft.“ Manchmal ein Vorteil, manchmal nicht.

Touristisch attraktive Lage vorteilhaft

Vorteilhaft sei für die Betriebe der hohe Anteil an Flächeneigentum. „Dadurch sind Betriebe weniger abhängig vom Pachtmarkt“, erklärt Mack. Haupterwerb könne in vielen Betrieben umgesetzt werden, weil alle Hände der Familie anpacken würden.

Die Lage im Landkreis ist ebenfalls nicht nachteilig: Den Tourismus könnten Landwirte mit Ferien- und Urlaubsangeboten oder einer Direktvermarktung nutzen, meint Kitzeder. „Ich komme aus dem Landkreis Mühldorf, da spielt Direktvermarktung eine viel kleinere Rolle.“ Auch Almen seien touristisch gut nutzbar. Weiter hilfreich seien Gelder aus der Flächenförderung. Die EU-Agrarpolitik wolle Ökolandbau stärker fördern, sagt Kitzeder. „Beim Ökoanteil ist der Landkreis bayernweit Spitzenreiter.“

Gründe, im Betrieb etwas zu verändern, gibt es dennoch viele. Manchmal, sagen die Berater, gehe es um die Übergabe zwischen Generationen. In anderen Fällen würden gesellschaftliche oder politische Trends eine Rolle spielen – beispielsweise die Kombi- oder Anbindehaltung. Über allem stehen dann die Fragen: „Rechnet sich das? Schaffen wir das? Wollen wir das?“

Viele Wege führen zum gleichen Ziel

Um diese zu beantworten, müssen die Berater die Lage kennen. „Wie steht der Betrieb da, welche Kosten gibt es, wie sieht die Einkommensseite aus, wer kann und will am Betrieb mitarbeiten, welche Förderprogramme werden genutzt?“ Bei der Frage nach der Betriebsausrichtung würden Betriebsleiter aber nicht nur aufs Einkommen schauen, sondern auch auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und das Umfeld wie die Molkereien, erklärt Mack. „Das ist in der Landwirtschaft etwas sehr Besonderes, weil auf Höfen Generationen zusammenarbeiten und jede Person eigene Visionen, Fähigkeiten und Wünsche mitbringt.“

Zentral sei dann nicht nur der neutrale Blick, sondern auch die betriebliche Entscheidung. Bei einer Betriebsentwicklung sei die Diversifizierung eine Möglichkeit, den Betrieb zukunftsfähig aufzustellen, sagt Mack. Setzt ein Landwirt neben der Milchproduktion auf PV-Anlagen, Ferienwohnungen und Automaten zur Direktvermarktung, sei das Einkommen nicht allein vom Milchpreis abhängig – und das Risiko breiter gestreut.

Soziale Komponente wichtig

Manchmal aber sei es schwierig, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Schnürch sagt: „Da spielt die soziale Komponente rein.“ Und Mack ergänzt: „Oft haben alle das gleiche Ziel, aber völlig verschiedene Vorstellungen von der Umsetzung.“ So würde sich etwa die Frau mehr Zeit wünschen, der Junior den Erhalt des Hofs und der Senior mehr Tiere. Am Ende hätten alle das gleiche Ziel – und in der Beratung würde sich oft eine gemeinsame Lösung finden. Im Kern gehe es oft um die Zukunft: Das, was die vorherige Generation übergeben hat, soll mindestens genauso gut an die nächste gegeben werden. nap

So läuft eine Beratung ab Landwirte, die eine kostenlose Beratung wollen, kontaktieren das AELF. Im Rahmen der Anfrage braucht das Amt betriebliche Unterlagen, etwa die Buchführung oder Daten zur Milchleistung, für eine fundierte Beratung. Anschließend kommen Berater zu einem Hofrundgang – und haben erste Vorschläge im Gepäck.

Im Gespräch mit allen Betriebsmitgliedern wird die Situation herausgearbeitet. Dabei werden Produktionsfaktoren wie Flächenausstattung, Pacht, Kapital, Arbeitskräfte, Gebäudesubstanz und Maschinenbestand und weiche Faktoren berücksichtigt. Anschließend analysiert das AELF das Umfeld. Dazu gehören etwa Molkereien, aber auch Förderprogramme. Nun gilt es, übergeordnete Ziele herauszuarbeiten, um auf einen Nenner zu kommen. Beispielsweise die Frage nach Freizeit oder Risikostreuung kommt auf den Tisch. Die Mitarbeiter fragen, wie die Ziele erreicht werden sollen – etwa mit einer Extensivierung, einem neuen Stall oder Nebenerwerb.

Auch eine Diversifizierung, etwa über Direktvermarktung im Hofladen, sei möglich. Zur Lösungsfindung rechnet das AELF die erarbeiteten Maßnahmen durch. Gemeinsam wird geprüft, ob mit der Maßnahme die festgelegten Ziele erfüllt werden können.

Sachgebietsleiterin Elisabeth Kitzeder sagt: „Manchmal geht es auch um andere Dinge, gar nicht um das, wonach es auf den ersten Blick scheint.“ Sie habe einmal eine Anfrage zum Anbau von Faserhanf gehabt, später sollte sie Gehegewild durchrechnen. „Der Knackpunkt war aber ein Generationenkonflikt.“ Auch dabei hilft die Beratung. Gerade bei schweren Schritten, wie der Aufgabe von Tierhaltung nach jahrzehntelanger Familientradition oder einer großen Investition, helfe ein neutraler Blick. nap



Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.