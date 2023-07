„Äpfel und Birnen“ – ganz ohne Obst: Junges Künstler-Trio stellt aus

In der Steingraber-Galerie in Holzkirchen

„Äpfel und Birnen“ sind hier nicht zu sehen - aber die Vielfalt, auf die der Titel verweist: Drei junge Künstler zeigen in der Steingraber-Galerie in Holzkirchen interessante Arbeiten aus vielerlei Materialien.

Holzkirchen – Äpfel und Birnen sind zu unterscheiden, lernt der Mathe-Schüler zum Thema Gleichungen. Zusammen sorgen sie für Vielfalt, sagt die Kunst. So heißt die neue Ausstellung in der Galerie des Holzkirchner Autohauses Steingraber „Von Äpfeln und Birnen“. Drei Regensburger Kunststudierende zeigen hier in ihrer ersten öffentlichen Werkschau ein buntes Allerlei an Techniken, Materialien und Ausdrucksformen – 27 Gemälde, Zeichnungen, Drucke, Installationen, in Farbe oder Schwarzweiß.

Schon zur Vernissage war die Ausstellung preisgekrönt: Kurz zuvor hatten Lea Wagner (22) aus Lenggries, Lina Kolb (22) aus Stuttgart und Johannes Hiltl (26) aus dem Bayerischen Wald für ihr Konzept zum Bereich „Kunst – ästhetisch-künstlerisches Handeln“ den Jugend-Kultur-Förderpreis des Bezirks Oberpfalz erhalten.

Wie kam es nun zu dieser außergewöhnlichen Präsentation an einem Ort, an dem sonst meist etablierte Profis als Einzelne ihre Kunst präsentieren? Der Holzkirchner Horst Hermenau, der sich um die Steingraber-Ausstellungen kümmert, war mit seiner begabten Kunstschülerin Lea Wagner auch über deren Abitur hinaus in Kontakt geblieben. Bei einem Treffen sprachen die beiden über die Galerie im Autohaus und über den Wunsch der Studentin, mit Kommilitonen aus der Uni-Blase herauszutreten. Wie er in seiner Begrüßung zur Vernissage berichtete, sorgte Hermenau für die Räumlichkeiten und sagte dem Trio vertrauensvoll: „Macht mal selber!“

Kreativer Materialmix

So hatten die drei Nachwuchskünstler selbst ihre Werke auszusuchen und gemeinsam zu einem spannenden Miteinander zu arrangieren. Wagner macht mit Vielseitigkeit auf sich aufmerksam. Zwei Drucke mit Holzstücken auf Papier wirken wie abstrakte Landschaften. Das Foto eines Steins mit geheimnisvoller Spiegelung gibt Rätsel auf. In vier großformatigen Bildern bringt der eindringliche Blick der einzelnen Porträtierten den Betrachter zum Nachdenken.

Überlegen lässt auch Hiltl sein Publikum mit vier kleinen und großen abstrakten Acrylbildern aus breiten farbigen Pinselstrichen sowie zehn kleinen schwungvollen Bleistift-„Stimmungsbildern“, dazu einer Installation „Donauufer“ auf dem Boden aus Leinenstücken, Pflanzenresten, Drucken und Farbe.

In fünf Installationen zeigt Lina Kolb ein großes Repertoire. „Fluent Gelato“ nennt sie ihre Steckerleis-Assoziation aus Pappverpackungen, Farbe und Holzstäbchen, „Geschlappt“ ihren Ausverkauf von zwölf Schlappen aus Modellbaurasen in Größe 39. Dazu gibt es eine Tischdecke mit vorgedruckten Brotzeitzutaten, gipsversteifte Kleidungsstücke oder große Papierbahnen mit den Silhouetten von Einmachgläsern. Und nirgends eine Spur von Obst!

Motto und Plakate lieferte den drei jungen Leuten ihr Freund Elias Nunner, der zur Vernissage mit Moritz Fladung in einem launigen Dialog über Äpfel und Birnen philosophierte. Der Titel passt, denn Vielfalt ist hier interessanter Trumpf.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung „Von Äpfeln und Birnen“ im Pavillon des Autohauses Steingraber an der Industriestraße in Holzkirchen ist bis zum 7. September jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags zwischen 10 und 13 Uhr zu sehen.

Gudula Beyse