Aldi-Filiale wird komplett abgerissen - Gemeinde muss Regeln für Neubau ändern - Erste Details bekannt

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Ihre Tage sind gezählt: Die Filiale des Discounters am Rudolf-Diesel-Ring wird abgerissen und in deutlich größerem Stil neu gebaut. Sie soll dann auch vom sie umgebenden Fuß- und Radweg aus zugänglich sein. © Thomas Plettenberg

Übersichtlicher, attraktiver – und vor allem größer: Aldi rüstet derzeit alle Filialen in Süddeutschland um. Demnächst ist der Discounter in Holzkirchen dran. Er wird komplett abgerissen.

Holzkirchen – Von der Küchenmaschine mit WLAN-Funktion über Damenwäsche für kurvige Frauen bis zum Wurstaufschnitt: Die Einzelhandelskette Aldi bietet ein breites Sortiment. Damit sich Kunden künftig besser in den Supermärkten zurechtfinden, bekommen fast alle 1890 Filialen in West- und Süddeutschland einen neuen Look. Das Ladendesign soll mehr Orientierung und Übersichtlichkeit bieten, heißt es auf der Homepage des Unternehmens.

Aldi gibt allen Filialen in Bayern einen neuen Look - Holzkirchen wird komplett abgerissen

In Holzkirchen fällt die Umgestaltung radikal aus: Die Aldi-Filiale am Rudolf-Diesel-Ring wird komplett abgerissen und neu gebaut. Das gab der Bauausschuss des Holzkirchner Gemeinderats in seiner Sitzung am Donnerstagabend bekannt. Im Zuge des Neubaus steigt die Verkaufsfläche auf 1 174 Quadratmeter. Wie groß die Verkaufsfläche derzeit ist, war nicht Thema der Ausschusssitzung, und der Aldi-Konzern beantwortete eine entsprechende Nachfrage des Holzkirchner Merkur am Freitag nicht.

Aldi in Bayern: Holzkirchner Filiale wird komplett neu gebaut - und größer

Auch die Grundfläche des Supermarkts vergrößert sich im Zuge des Neubaus: Von aktuell 1452 Quadratmeter auf dann 1 949 Quadratmeter. Um diese Vergrößerung zu ermöglichen, hatte Aldi den Grünstreifen auf der westlichen Seite des Marktes erworben.

Die Gemeinde Holzkirchen hatte angeregt, im Zuge des Neubaus den Rad- und Gehweg einzubinden, der an dem Supermarkt vorbeiführt. „Es hat mich schon öfter geärgert, dass man da nicht reinkommt, sondern dass man außen rumfahren muss“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Der Einzelhandelsriese greift die Idee der Gemeinde auf und plant nun direkte Zugänge vom Rad- und Gehweg zum Außenareal des Discounters.

Aldi-Abriss im Kreis Miesbach: Zeitplan noch unklar

Statt dem bisherigen Satteldach soll der Neubau ein Flachdach bekommen. „Wir empfinden es als positiv, dass dieses intensiv begrünt werden soll“, sagte Isabella Britze vom Bauamt der Marktgemeinde. Noch unklar ist, wann der Abriss beginnt und wann der neue Aldi-Markt fertig ist.

Aldi in Holzkirchen: Diese Änderungen sind bekannt

Klar sind dagegen einige Neuerungen im Inneren: Laut Schmid will der Discounter seinen Frischwarenanteil erhöhen und den Backautomaten durch einen Selbstbedienungsbrotbereich ersetzen, dem eine Backstube angeschlossen ist, in der laufend Nachschub aufgebacken wird.

Aldi-Neubau mit Bebauungsplan eigentlich nicht vereinbar - Änderung auf dem Weg

Die Verwaltung der Marktgemeinde befasst sich schon seit Längerem mit dem Bauvorhaben des Einzelhandelsriesen: Hintergrund ist, dass die gewünschte Planung des Unternehmens mit dem derzeit gültigen Bebauungsplan aus dem Jahr 2007 nicht vereinbar ist. Aldi hatte deshalb schon 2019 eine Änderung des Bebauungsplans beantragt. Im Herbst 2021 wurden dazu überarbeitete Pläne und ein Vorentwurf für die Anpassung des Bebauungsplanes eingereicht. „Aldi hat selber Planer beauftragt und trägt auch die Kosten“, sagte Bürgermeister Christoph Schmid (CSU). Jetzt hat der Bauausschuss beschlossen, das Änderungsverfahren in die Wege zu leiten. Das formale Änderungsverfahren zum Bebauungsplan ist aber noch durchzuführen. Erst dann ist der Weg frei für Abriss und Neubau.

