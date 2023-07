Aldi-Neubau: Bauausschuss legt Veto ein

Holzkirchen

Den Discountern Aldi und Lidl in Holzkirchen steht der Abriss bevor. Die Gemeinde will die Neubau-Pläne der beiden Unternehmen nutzen, um Flächenfraß zu bekämpfen. Doch die Verhandlungen laufen zäh.

Holzkirchen – Den Discountern Aldi und Lidl in Holzkirchen steht der Abriss bevor. Die Gemeinde will die Neubau-Pläne der beiden Unternehmen nutzen, um Flächenfraß zu bekämpfen. Doch die Verhandlungen laufen zäh. Immerhin in einem Punkt sind sich Gemeinde und die beiden Unternehmen inzwischen einig: Eine Aufstockung der neuen Supermärkte wird es nicht geben. Das hat der Bauausschuss am Donnerstag beschlossen – mit hauchdünner Mehrheit.

+ Auch seine Tage sind gezählt: Der Lidl an der Industriestraße. Die Gemeinde will einen flächenschonenden Neubau. © STEFAN SCHWEIHOFER

Wie berichtet, will Aldi die Filiale am Rudolf-Diesel-Ring abreißen und anschließend neu bauen. Aktuell hat der Supermarkt eine Verkaufsfläche von 910 Quadratmetern, der Neubau verfügt dann über 1180 Quadratmeter. Statt Satteldach ist ein Flachdach geplant.

Nach Unternehmensangaben hätte der Abriss schon Mitte 2023 erfolgen können. Doch das Bauleitplanverfahren zieht sich. Hintergrund ist, dass die Verwaltung mit Blick auf den Flächenfraß, den ein solches Vorhaben bedeutet, eine intensivere Nutzung der Fläche angeregt hatte. Die Idee war, einen Bau mit Obergeschoss zu realisieren. Das hätte mehr Fläche generiert – ohne weitere Bodenversiegelung. Büros, Gastronomie oder ein Fitnessstudio hätten im ersten Stock einziehen können. Eine solche Mehrfachnutzung durch Aufstockung hatte die Verwaltung auch für den Neubau des Lidl-Marktes an der Industriestraße angeregt. Auch der wird abgerissen und neu gebaut. Wann, das hängt nicht zuletzt vom Bauleitplanverfahren ab.

Die Handelsunternehmen wollen dem Wunsch der Verwaltung nach Mehrfachnutzung nicht nachkommen. Sie führen dafür wirtschaftliche Gründe an: Eine Aufstockung bedeute höhere Kosten – die sich schwer decken ließen. Schließlich seien viele Betriebe aufgrund der drohenden Rezession und anhaltend hohen Inflation bei der langfristigen Anmietung großer Büroflächen derzeit sehr zurückhaltend. Ohnehin seien in einem klassischen Gewerbegebiet Büros und Gewerbe im ersten Obergeschoss nicht attraktiv. Das Risiko eines Leerstands wollen die Unternehmen nicht eingehen.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder konnten das nachvollziehen und beschloss, den Unternehmen keine Mehrfachnutzung zur Auflage zu machen. Die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum ist im Gewerbegebiet aus Immissionsschutzgründen ohnehin nicht zulässig, das hatte die Verwaltung geprüft.

Robert Wiechmann (Grüne) aber polterte: „Diese Bauwerber blocken alle Vorschläge im Sinne der Nachhaltigkeit gnadenlos ab. Sie wollen nur mit möglichst niedrigem Aufwand maximalen Gewinn rausschlagen. Dem kann ich nicht zustimmen!“ Schließlich sei er als Gemeinderat dem Gemeinwohl verpflichtet – nicht Partikularinteressen. Ähnlich äußerten sich Wolfgang Huber (SPD), Martin Taubenberger (FWG) und Martina Schweighofer (CSU).

Bürgermeister Christoph Schmid (CSU) entgegnete, dass es nicht unmoralisch sei, wirtschaftlich zu denken: „Alle Betriebe, im übrigen auch die Landwirtschaft, maximieren Gewinne.“ Das sei ureigenes Ziel einer jeden unternehmerischen Tätigkeit. „Darüber möchte ich nicht den Stab brechen.“

In einem anderen Punkt dagegen ist die Gemeinde nicht bereit, nachzugeben: Die Freiflächengestaltung des neuen Aldi. Wie die Verwaltung erklärte, übertrifft die Zahl der geplanten Stellplätze die laut Schlüssel erforderliche um rund 40. Statt ein Maximum an Stellplätzen zu schaffen – die Gesamtzahl hatte die Sachbearbeiterin nicht parat – solle die Freifläche grüner werden. Der Ausschuss beschloss deshalb, die Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht zu billigen: „Bei der Gestaltung der Freiflächen ist noch Luft nach oben“, so Schmid.

Unser Holzkirchen-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.